Harry herceg csak egy feltétellel tér vissza Angliába: ha ezt megkapja, teljesíti apja minden kívánságát

Közeli források szerint Harry herceg elégedett a döntésével, hogy kilépett a királyi család kötelezettségeiből, és jelenlegi életével Kaliforniában. Bár Harry nyitott lenne egy ideiglenes szerep betöltésére a királyi családban, nem keresi a végleges visszatérést. A Mail on Sunday korábban arról számolt be, hogy Harry elfordult hollywoodi PR-tanácsadóitól, és újra kapcsolatba lépett régi bizalmasaival, hogy segítsenek neki kidolgozni egy stratégiát a visszatérésre az Egyesült Királyságba.

Harry herceg egy feltétellel térne vissza Angliába

Forrás: Getty Images

A Mirror korábban azt írta, hogy Vilmos herceg szerint "nulla esély" van arra, hogy Harryt visszafogadják, miután kiadta Spare című memoárját, amelyben élesen bírálta a királyi család néhány tagját. A könyvben Harry többek között azt állította, hogy Vilmos megtámadta őt egy Meghan Markle-lel kapcsolatos vita során, valamint azt is felidézte, hogy bátyja és apjuk konfrontálódott vele Fülöp herceg temetése után. Továbbá Harry azt is leírta, hogy Vilmos és Katalin hercegné biztatták őt, hogy viselje a hírhedt náci jelmezt egy jelmezbálon.

Vajon van esély a békülésre?

Harry herceg és Vilmos között hónapok óta nincs kapcsolat, és egyelőre nem is kommunikálnak egymással. Nemrég kiderült, hogy mindketten részt vettek Robert Fellowes temetésén, de tanúk szerint nem beszéltek egymással, és külön ültek a templomban. Harry közeli barátai szerint a herceg szeretné javítani kapcsolatát apjával, különösen annak egészségügyi problémái miatt. Ugyanakkor úgy vélik, Harry továbbra is elvárná bátyja bocsánatkérését, ha valaha is képviselné a családot.

Miközben Harry herceg a 40. születésnapjára készül, források szerint jól érzi magát Kaliforniában. Új baráti körre talált az Egyesült Államokban, és több projekt is kilátásban van számára. Jelenleg New York-i útjára készül, ahol jótékonysági eseményeken vesz részt, többek között a Halo Trust és a Diana-díj keretein belül.

Van visszaút? Károly király nyilvánosan üzent Harry hercegnek

