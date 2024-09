George Clooney és Amal Clooney gyerekei nem szenvednek hiányt: privát séf főz rájuk

George Clooney és Amal Clooney féltve őrzik a magánéletüket, az ikreiket pedig még inkább. Nagyon ritkán szólalnak meg a családi életükről és a kapcsolatukról, így az mindig különleges alkalom, amikor kiderül róluk egy-két érdekes részlet. Például az, hogy a tehetséges színész és felesége egyáltalán nem tudnak főzni, a gyerekeik azonban így is otthon készült, egészséges és ízletes ételeket esznek hála a privát séfüknek, aki már az ikrek érkezése előtt is a család szolgálatában állt. Az olasz Viviana Frizzitől pedig azt tudtuk meg, mennyire válógatósak is a sztárcsemeték.

Forrás: Getty Images/NurPhoto via AFP

Privát séf főz George Clooney és Amal Clooney gyerekeire

George Clooney és Amal Clooney ikrei, Ella és Alexander 2017-ben születtek és azóta mindössze ha egy-két lesifotó készült róluk. A szupersztár szüleik eldöntötték ugyanis, hogy nem teszik ki gyerekeiket a nyilvánosságnak, és ebben nagyon szigorúak. „Az a célom, hogy megpróbáljam megvédeni őket, nem akarok képeket a gyerekeimről" - mondta egy interjúban George Clooney. „Nagyon komoly témákkal foglalkozunk, nagyon komoly rosszfiúkkal, és nem akarjuk, hogy a gyerekeinkről készült fotók kikerüljenek" - tette hozzá. A házaspár tehát egyáltalán nem tesz közzé képeket az iskolás gyerekekről, de családi életükről olykor megosztanak némi információt. Tudható például, hogy 2013 óta Viviana Frizzi olasz séf gondoskodik a család étkeztetéséről.

„Vivi most már szinte minden este főz nekünk, mert itt vannak az ikrek. Már nem olyan könnyű és érdekes kimozdulni, mint régen. Ráadásul az összes barátunk inkább az ő ételeit eszi, minthogy felkeressen egy helyi éttermet Comóban vagy Londonban" - árulta el Clooney.

Vivinna pedig egy korábbi interjúban megosztotta, hogy az ikrek egyáltalán nem válogatósak. „Amikor ízlik nekik egy étel, az ujjukat az arcukra teszik, mosolyognak, és azt mondják: 'Mmm!'" - tette hozzá a séf. Az interjúból az is kiderült, hogy a gyerekek gyakran esznek lazacot, paradicsomos rizottót és málnás ricottát. Emellett családi pizzaestre is összegyűlnek, de George és Amal nem mostanában fognak főzési trükköket tanulni a séftől. „Őszintén szólva Amal és én annyira rossz szakácsok vagyunk, hogy ha bármilyen leckét is vennénk Vivitől a konyhában, az olyan lenne, mintha egy bálnát akarnánk repülni tanítani" - mondta a sztár. A gyerekekről még az is kiderült, hogy odavannak Brad Pittért és az állatokért is.