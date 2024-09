Beyoncé lánya, Blue Ivy igazi sztár lett: a kislány nincs oda a reflektorfényért

Bár Beyoncé és Jay-Z reflektorfényben nevelik a gyermekeiket, ők azonan nem feltétlenül rajonganak érte, ha minden figyelem rájuk irányul. Bár az elsőszülött Blue Ivy már egészen kicsi korában megmutatta, sztárságra született, szerény és alázatos. Ezt büszke nagymamája, Tina Knowles árulta el, hozzátéve, hogy unokája nagyon sok területen tehetséges.

Beyoncé lánya, Blue Ivy igazi tehetség

Forrás: Getty Images

Igazi sztár válhat belőle, de Blue Ivy nem szereti a feltűnést

Bár Blue Ivy kiválóan zongorázik, amit autodidakta módon sajátított el, megeskette nagymamáját, hogy ezt nem reklámozza. "Ezen kívül fest, rajzol, verseket ír. Művész" - árulta el az ígérete ellenéte Tina és hozzátette, Rumit sokkal jobban vonzza a reflektorfény, Sir pedig visszahúzódóbb, inrovertáltabb alkat.

A vörös szönyegen megjelent a szüleivel

Beyoncé és Jay-Z lánya, Blue Ivy Carter is részt vett a Grammy-díjátadón. Bár édesapja kapta az elismerést, minden szem a kislányra szegeződött. Jay-Z a Dr. Dre Global Impact Awardot vehette át az idei díjátadón. Lánya, Blue is kapott már korábban Grammyt: 2021-ben Beyoncé Brown Skin Girl című száma nyert a legjobb videoklip kategóriában, a kislány akkor írói elismerést kapott a számért. Blue édesanyja, Beyoncé a 2023-as Grammyn írta be magát végleg a zenetörténelembe, ő lett a valaha volt legtöbb díjat nyert előadó.

Blue az év végén kerül a figyelem középpontjába

A sztárpár gyermeke Beyoncé mellett szerepet kapott az új Oroszlánkirályban. A 12 éves kislány Szimba király és Nala királynő lányának, Kiarának kölcsönözte a hangját. A film rendezője, Barry Jenkins szerint a 12 éves kislány vérprofi volt a felvételek alatt, igazi tehetségként végezte a munkát. "Tehetséges, és ezért kapta meg a munkát, ennek semmi köze ahhoz, hogy kik a szülei. Ő volt a megfelelő fiatal nő a feadatra" - nyilatkozta Jenkins.