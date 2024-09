Harry herceg és Meghan Markle külön életet élnek: a herceg a saját jövőjére koncentrál

Harry herceg és Meghan Markle egyre több időt töltenek külön, és a szakértők szerint ez a jövőben csak még rosszabb lesz. A herceg állítólag a saját jövőjén elmélkedik.

Harry herceg egyre többször jelenik meg nyilvánosság előtt egyedül, ha pedig véletlenül Angliába utazna, akkor egyértelmű, hogy Meghan Markle nem tart vele. A királyi szakértő szerint ez a jövőben sem fog változni sőt, egyre többször láthatjuk majd egyedül a herceget, ami egy nagyobb terv része lehet.

„Jelentőségteljes, hogy mostanában ennyi mindent egyedül csinál. Egyre különállóbb életet élnek, mivel úgy tűnik, Harry próbálja kitalálni, hogy pontosan milyen is legyen a jövője.

Gyanítom, hogy Harry nagyon úgy érzi magát, mint egy pótalkatrész

- mondta Phil Dampier királyi szakértő. Úgy véli, hogy a herceg szeretne kiteljesedni, ezért meglehet, hogy többet fogunk belőle látni a jövőben. Harry állítólag a hétvégén egyedül vett részt egy jótékonysági rendezvényen Kaliforniában, a héten pedig New Yorkba látogat, amely során egy afrikai természetvédelmi csoporttal - az édesanyjáról, Dianáról elnevezett ifjúsági jótékonysági szervezettel és a Halo Trusttal - fog együttműködni, majd Londonba utazik. Ezen programok egyikére sem tart vele felesége.

Harry herceg - aki nemrég ünnepelte 40. születésnapját - tehát egyre függetlenebb a feleségétől, ami elősegítheti azt is, hogy visszataláljon a családjához. Idén már megfigyelhető volt a közeledés, ugyanis a királyi család kivételesen hivatalosan is felköszöntötte őt, ezzel a megtiszteltetéssel azonban Meghant idén sem jutalmazták sőt, a Harry herceg születésnapján közzétett fotóról még le is vágták a hercegnét.