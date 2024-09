A kemoterápia befejezése után először láthattuk Katalin hercegnét

Katalin hercegné először jelent meg a nyilvánosság előtt, mióta bejelentette, hogy befejezte a kemoterápiáját. A 42 éves walesi hercegnőt férjével, Vilmos herceggel és a brit királyi család többi tagjával együtt látták a skóciai Balmoral kastély közelében lévő Crathie Kirkben tartott istentiszteleten vasárnap.

Katalin hercegné tul van a kemoterápiás kezeléseken

Forrás: Getty Images

A The Sun által közzétett fotókon Katalin egy rövid mosolyt is megejtett az őt fényképező riportereknek. A hercegnő sötétzöld, széles karimájú, tollas vadászkalapot viselt, hozzá barna, kockás skót kockás kabátot húzott. Vilmos herceg sötét öltönyben ment az istentiszteletre. Károly királyt és Kamilla királynőt is lefotózták, amint külön autókban tartottak a templom felé.

Katalin hercegné érzelmes videója

Szeptember 9-én tette közzé Katalin azt a megható videót, amiben bejelentette, hogy befejezte a kemoterápiás kezelést.

„Az elmúlt kilenc hónap hihetetlenül nehéz volt a családunk számára. Az élet, amit éltél, egy pillanat alatt megváltozhat, és meg kellett találnunk a módját, hogy eligazodjunk a viharos vizeken és az ismeretlen úton. A rák által kijelölt út mindenki számára összetett, ijesztő és kiszámíthatatlan, különösen a hozzád legközelebb állók számára... Ez az időszak mindenekelőtt arra emlékeztett Vilmos és engem, hogy elgondolkodjunk, és hálásak legyünk az élet egyszerű, mégis fontos dolgaiért, amelyeket oly sokan közülünk gyakran természetesnek vesznek: az egyszerű szeretetért és azért, hogy szeretnek” - mondta.

Katalin mindent megtesz azért, hogy a betegség ne térjen vissza, és bejelentette, hogy az elkövetkező hónapokban, ahogy ereje engedi, visszatér a munkába.