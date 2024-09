Károly király és Vilmos herceg fotóval köszöntötte Harry herceget: Meghant levágták a képről

A néhai II. Erzsébet királynő vezette még be azt a szokást, hogy a nem dolgozó királyi családtagokat is felköszöntik a kerek születésnapjaikon. Noha nem kötelező érvényű az elhunyt uralkodó döntése, Károly király és Vilmos herceg úgy tűnik, megtartották ezt a jó szokást, és üzenetet küldtek Harry hercegnek, amelyben felköszöntötték a 40. születésnapján. Az üzenethez nem akármilyen fotó tartozott: a képen eredetileg Harry és Meghan is szerepelt, de utóbbit jobbnak látták levágni a róla.

Harry herceg

Forrás: AFP

Harry herceg 40. születésnapjáról csak a felesége hiányzott, vagy legalábbis az őt köszöntő képről

A királyi család Isntagram oldalán megosztott fotót és üzenetet a walesi hercegi pár a Twitteren osztotta tovább a következő üzenettel:

„Boldog 40. születésnapot kívánunk Sussex hercegének!”

Meglepő módon nem szerepelt az üzenet után a személyes „W & C” felirat, viszont az elmúlt két évben ez a két üzenet volt a brit királyi család első gesztusa Harry herceg felé. A feltöltött fotó még 2018-ban készült Dublinban, amikor Harry még dolgozó királyi családtagként először látogatott a tengerentúlra feleségével, Meghan Markle-lel közösen, házaspárként.

Az eredeti képen azonban Meghan hercegné Harry mellett ül. Úgy tűnik, hogy a fotós kivágta őt a képből. Nem csoda, a 2020-as, úgynevezett Megxit óta Harry herceg durva sértéseket és vádakat zúdított a családjára, többek között a Netflix dokusorozatában és a 2023-as Tartalék című életrajzi könyvében.

Tavaly a királyi család elutasította, hogy nyilvánosan megünnepeljék Harry 39. születésnapját, ám idén úgy tűnik, változtattak a véleményükön. Hogy ez enyhülést jelent a sussexi hercegi család iránt, tekintettel III. Károly király betegségére, és békülési szándék áll mögötte, vagy egyszerűen csak folytatták a néhai II. Erzsébet királynő teremtette hagyományt, hogy a nem dolgozó királyi családtagokat is nyilvánosan felköszöntik a kerek születésnapjaikon, egyelőre nem tudni.