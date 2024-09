Jennifer Garner folyamatos ellenőrzése alatt tartja Ben Afflecket: mindenről jelentést kap

Ben Affleck habár lazának és elégedettnek tűnik, a válás nagyon megviseli. A szerettei pedig aggódnak, hogy a stressz miatt elgyengül a színész, és visszatér régi rossz szokásaihoz... Jennifer Garner ezért összehívott egy csapatot, akik folyamatosan ellenőrzik a sztárt.

Jennifer Garner nagyon félti Ben Afflecket

Forrás: AFP

Jennifer Garner aggódik, hogy Ben Affleck újra a pohár után nyúl

Ben Affleck szerettei aggódnak, hogy a Jennifer Lopezzel való zűrös válás okozta stressz miatt összeomolhat a színész, ezért volt felesége, Jennifer Garner összehívptt egy csapatot, akik folyamatosan ellenőrzik őt, nehogy visszacsússzon a régi rossz szokásaiba. „Ben lehet, hogy boldognak és vidámnak tűnik. És többnyire az is, de bizony vannak rossz pillanatai" - árulta el a bennfentes. „Bármennyire is megkönnyebbült, hogy megúszta ezt a házasságot, a válás mégis megviselte. A hírneve hatalmas csapást szenvedett, és rengeteg bűntudattal küzd." Az illető azt is elárulta, hogy a színész a munkába temetkezik, ez a menedéke.

Jen szinte minden nap átmegy hozzá, hogy megbizonyosodjon róla, hogy jól van.

Az édesanyja, a bátyja és a közeli barátai, mint például Matt Damon, szintén segítenek neki" - mondta a bennfentes, vagyis a színész életében a szerettei most egyfajta támogató csoportként működnek, akik Bennel és egymással is folyamatosan kommunikálnak. „Ha olyat lának, ami aggodalomra adna okot, azonnal figyelmeztetik egymást. Ben tudja, hogy mindannyian kapcsolatban vannak egymással, de nem tudja, hogy milyen mértékben" - mondta még az illető.

Jennifer Lopez augusztus 20-án adta be a válókeresetet, éppen azon a napon, amikor a második házasságuk évfordulója volt. A különválásuk dátumaként 2024. április 26-át tüntette fel, ami azt jelenti, hogy a két évet sem élte meg a házasságuk. A papírok beadását hónapokig tartó híresztelések előzték meg arról, mennyire megromlott Jennifer Lopez és a színész kapcsolata, és a híresztelések igaznak bizonyultak, habár mostanában többször is együtt lehett látni a párt, de az információk szerint ennek ellenére a válásuk továbbra is zajlik.