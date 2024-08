Kínszenvedés volt: Jennifer Lopez megkönnyebbült, miután beadta a válókeresetet

Jennifer Lopez nem akarta feladni, de Ben Affleck nem volt hajlandó semmit tenni a kapcsolatuk megmentéséért. Ezért végül az énekesnő adta be a válókeresetet, mert a várakozás valóságos kínszenvedés volt a számára.

Jennifer Lopez megkönnyebbült: véget ért számára a kínszenvedés

Forrás: NurPhoto

Jennifer Lopez megkönnyebbült, miután beadta a válókeresetet

Jennifer Lopez állítólag megkönnyebbült, miután beadta a válókeresetet Ben Afflecktől, annak ellenére, hogy sokáig nem akarta elismerni, a házassága a szakadék felé közelít. „Hihetetlenül nehéz volt számára, hogy Ben úgy döntött, kilép a házasságukból, és továbblép, őt pedig hátrahagyja" - mondta egy bennfentes.

Nem akarta a válást. Helyre akarta hozni a dolgokat. Szeretik egymást. Jennifer nem az a típus, aki csak úgy feladja. Szinte kínszenvedés volt számára a várakozás.

A bennfentes megosztotta, hogy az énekesnő „megkönnyebbültnek tűnik", mióta a múlt héten Los Angelesben benyújtotta a válási papírokat. „A családja és a barátai egyetértenek abban, hogy ez volt a helyes döntés" - folytatta a forrás, kifejtve, hogy J.Lo-t „sok szeretet és támogatás veszi körül", és „rendben lesz", mert „erős és mindig talpra áll." Az 55 éves Lopezt nem látták nyilvánosan azóta, hogy hivatalosan is szakítottak az 52 éves Affleckkel a georgiai esküvőjük második évfordulóján.

Ezzel pedig véget vetett a találgatásoknak is Jennifer Lopez, bár az továbbra sem derült ki, hogy miért ért véget a nagy szerelem. Többféle elmélet is keringett arról, hogy a felmelegített románc miért hűlt ki olyan gyorsan, a többi között az is elterjedt, hogy Ben Affleck nem kedvelte a rivaldafényt, és nem is tudta megszokni, Jennifer Lopez viszont világgá kürtölte szerelmüket egy albummal, egy filmmel és egy dokumentumfilmmel. Más források szerint azonban a színész nemcsak elfogadta ezt, hanem bátorította is Lopezt sőt, legutóbb arról szóltak a hírek, hogy a dokumentumfilmet ő akarta, miközben úgy tüntette fel magát, mint a „szenvedő fél". „A dokumentumfilm Ben ötlete volt. Jennifer csapata nem akarta megcsinálni, mivel ő az albumra és az Amazon eredeti videós projektjére koncentrált" - mondta a bennfentes. „Eljátszotta az átlagos fickó szerepét, és közben a háttérben ő volt az egész motorja" - tette hozzá.