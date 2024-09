Jennifer Garner nagyot hibázott Ben Affleckkel kapcsolatban: a vőlegényét is elveszítheti

Garner barátai kiakadtak

Úgy tudni, Jennifer barátai sem voltak odáig azért, hogy Garner - amikor kiderült, hogy Ben és JLo között nagy a baj - a legnagyobb feladatának azt tartotta, hogy volt férjében tartsa a lelket és vigyázzon rá. Szerintük egészségtelen, hogy Ben végig Garnerre támaszkodott, olyannyira, mint ha hárman lennének már a házasságban. „Kettőjük közé került, Jennifer barátai pedig hangot adtak annak, hogy egy volt feleségnek nem szabadna közvetítőt játszani exe válásában” – mondta a bennfentes. „Különösen, ha a feleség az ex nagy szerelme, akihez Garnert a házasságuk 13 éve alatt mindig is hasonlították ” - tette hozzá. Garner - aki korábban élete szerelmének nevezte Bent - csupán augusztus végén döntött úgy, hogy nem asszisztál tovább JLo és Ben válási cirkuszához: a szakértők szerint előbb kellett volna háttérbe húzódnia. Úgy tudni a Bennel való szoros kapcsolattartást Garner vőlegénye, a 46 éves John Miller üzletember is rossz szemmel nézte: ismerőseik szerint csalódottságának többször hangot is adott.

Jennifer Garner és Jennifer Lopez végül megkedvelték egymást

Egy időben arról szóltak a hírek, hogy a két színésznő nem kedveli egymást. Akárhogy is volt, mára megbékéltek, pláne, hogy Garner és Affleck három gyereke, valamint Jennifer Lopez és Marc Anthony ikrei az idő folyamán jó barátok lettek.