Megszületett Mandy Moore harmadik gyereke: a Rólunk szól színésznője fotót is posztolt

A színésznő és férje, Taylor Goldsmith már két fiú, Gus és Ozzie szülei, hozzájuk csatlakozott most egy kislány, Louise Everett. Mandy Moore az Instagram-oldalán közölte az örömhírt.

Forrás: Getty Images/Las Culturistas Culture Awards

Megszületett Mandy Moore harmadik gyereke

A Rólunk szól színésznője végtelenül boldog, ahogy a család többi tagjai is. Örömükről Instagramon tájékoztatták a rajongókat, ugyanis megszületett a harmadik gyerekük. „Lou itt van! Louise Everett Goldsmith boldogan, egészségesen, gyorsan és éppen a Szűz-szezonra érkezett. Ő az abszolút álomlányunk, a nagy testvérei pedig már most ugyanolyan megszállottan rajonganak érte, mint mi. Végtelenül hálásak vagyunk az 5 tagú családunkért (és a saját nagy hármasunkért), és minden pillanatát kiélvezzük ennek a különleges időszaknak" - írta Mandy Moore a fotóhoz, amelyen férjével és az újszülött kislányukkal látható, de bizonyára a fiúk - a 3 éves August "Gus" és a 22 hónapos Oscar "Ozzie" - is találkoztak már húgukkal. A „saját nagy hármasunk" mondattal Mandi egyébként a This is Us, vagyis a Rólunk szól című sorozatra utal, ugyanis andy Moore karakterének, Rebecca Pearsonnak és férjének, Jacknek - akit Milo Ventimiglia alakít - is három gyermeke, két fia és egy lánya van.