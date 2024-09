Megszületett a rákkal küzdő Olivia Munn második gyermeke: fotón a boldog család

„Méi June Mulaney 2024. szeptember 14-én, a sárkány évében jött a világra” — írta Olivia Munn az Instagram-poszthoz, amelytöbb a kórházban készült fotót is megosztott újszülött kislányáról.

Olivia Munn és John Mulaney

Forrás: AFP/AFP or licensors

„Annyi mély érzelemmel töltött el, hogy nem tudtam kihordani a lányomat. Amikor először találkoztam a terhességi béranyánkkal, úgy beszélgettünk, mint anya az anyával. Annyi kegyelmet és megértést mutatott felém, hogy tudtam, hogy egy igazi angyalra találtam. Szavakkal nem tudom kifejezni a hálámat, hogy 9 hónapig biztonságban tartotta a babánkat, és valóra váltotta az álmainkat” — írta posztjában a színésznő.

John Mulaney is megosztott egy posztot az Instagramján. A kétgyermekes apuka ezt írta: „Méi June Mulaney 2024. szeptember 14-én, a sárkány évében jött a világra. Annyi mindent loptunk a kórházból” — viccelődött, majd hozzátette: „Nagyon szeretem a kislányomat”.

A humorista a lánya nevének helyes kiejtését és jelentését — kínaiul szilva — is leírta, egy lila szívvel kiegészítve, ahogy a felesége is a saját posztjában. Mulaney a kórházi fotók mellett a galériájában egy videót is megosztott, amelyen éppen büfizteti a kislányát, aki rendes kisbaba módjára le is köpködi apukája vállát.

A párnak már van egy kisfia, a kétéves Malcolm Hiệp Mulaney, aki 2021. november 24-én született, mindössze néhány hónappal azután, hogy Olivia Munn és John Mulaney összeházasodott.

Olivia Munn a mellrákkezelés és annak következményei miatt vette igénybe béranya segítségét

Olivia Munn 2024 márciusban beszélt először az egy évvel korábbi mellrákdiagnózisáról, amely négy műtétet, kettős masztektómiát és orvosilag kiváltott menopauzát eredményezett.

A diagnózis óta eltelt kihívásokkal teli útja ellenére a színésznő szeptember 4-én az Instagramon megosztott egy frissítést, miszerint jól van, miközben egy videót tett közzé, amelyben részletesen bemutatta a mellrákkezelésének idővonalát, többek között azt, hogy a diagnózist követően 2023 májusában mellbimbó megtartó műtéten és nyirokcsomó-eltávolításon esett át, utána a dupla masztektómia következett, majd 2023 júniusában kivették a méhét, eltávolították a petevezetékeit és a petefészkeit is, 2023 szeptemberében pedig mellrekonstrukción esett át.