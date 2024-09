Katalin hercegné erősebb, mint valaha - Ezt állítják a királyi szakértők

Katalin hercegné közösségi oldalán egy megható videóval jelentette be, hogy véget ért a kemoterápiás kezelése. Annak idején szintén videóban közölte azt is a nyilvánossággal, hogy rákos megbetegedéssel diagnosztizálták, és akkor is határozott és erőt sugárzó volt, a szakértők pedig most is úgy gondolják, hogy a hercegné erősebb, mint valaha.

Katalin hercegné erejéről tett tanúbizonyságot

Forrás: Northfoto/

Katalin hercegné a királyi szakértők szerint erősebb, mint valaha

Katalin hercegné egy csodálatos családi videóval jelentett egészségi állapotáról. Örömhírrel szolgált, ugyanis azt közölte, hogy befejezte a kemoterápiás kezelését, és ezentúl arra koncentrál, hogy rákmentes maradjon. A megható felvételeken Katalin hercegné azt is elmondta, nagyon várja, hogy visszatérhessen a munkájához, és több nyilvános megjelenésen vehessen részt. A királyi szakértők a videót látva elmondták, hoy Katalin hercegné erősebb, mint valaha. „Úgy gondolom, hogy mentálisan erősebb, mint valaha, mert már túl van ezen a betegségen" - mondta Ingrid Seward királyi szakértő. „Nem hiszem, hogy az ember valaha teljesen túljut rajta, de ő már túljutott a betegség első akadályán, és ez rengeteg mentális erőt ad neki. Szerintem biztosan rendkívül nehéz volt számára, nem mondaná, ha nem így lett volna, mert nem szokott panaszkodni. Ezután még ikonikusabb lesz" - tette hozzá.

Közben Robert Jobson királyi író és újságíró úgy véli, hogy Katalin egy "kecses és bátor" hölgyként jelent meg most az emberek előtt. „Ő egy méltóságteljes és bátor hölgy, aki szerintem megmutatta, hogy továbbra is teljesíteni fogja kötelességét. Nagyon szeretik az egész országban, és jogosan.

Katalin nagy bátorságról tett tanúbizonyságot azzal, hogy megosztotta egészségügyi problémáit a szélesebb nyilvánossággal, amikor nem lett volna muszáj.

Szerintem az emberek nagyon tisztelik őt, és a rákdiagnózisának felfedése még inkább megmutatta emberségét és alázatát."

Ingrid Seward királyi szakértő szerint a videón látható a boldog pillanatok megmutatják Katalin bátorságát. „Szerintem nagyon szép volt, igazán bensőséges, otthonos és átérezhető. Ő a királyi család legnépszerűbb tagja, és szerintem ez még népszerűbbé fogja tenni, mert az emberek tudnak azonosulni vele, különösen azok, akik szintén szenvednek."