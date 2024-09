5+1 mondat, amit soha ne mondj, ha a partnerednek rossz napja van

+1 „Az én napom is szar volt.”

A jolly joker mondat. Egy kapcsolatban felesleges azon versenyezni, kinek a napja volt pocsékabb, ráadásul a „nekem is szar napom volt” mondattal könnyen a saját problémádra tereled a beszélgetést. Előbb fókuszálj a párodra és ha kellő empátiát tanúsítasz, biztosan arra is lehetőség nyílik, hogy azt is elmeséld, hogy téged mi bánt.