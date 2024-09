Sarolta empátiával óvta édesanyját is

A testbszédszakértő árulta el azt is, mit olvasott ki Katalin lányának viselkedéséből, amikor a kemoterápiás kezelés alatt álló hercegné megjelent a nyilvánosság előtt a Trooping the Colouron. Sarolta hercegnő szemmel láthatóan rendíthetetlenül támogatta édesanyját. "Úgy tűnt, mintha Sarolta Katalin szárnysegédje lett volna, ami nagyon édes” - nyilatkozta. Katalinnal szemben ülve olyan dolgokat tett, amilyeneket általában az édesanyja szokott: a válla fölött mosolygott a tömegre és lelkesen integetett. A hercegnéhez hasonlóan a mosolya is szinte állandó volt" - mondta a szakértő.