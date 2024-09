Katalin hercegné mindenkit meglepett: egy királyi kommentátor nyilatkozott

Amióta Katalin hercegné kemoterápiás kezelése véget ért, elkezdett visszatérni feladataihoz és többet találkozik Károly királlyal és Kamillával is. „Üdvözlendő, de váratlan fejlemény volt, ahogy megjelent Vilmossal Balmoralban” – nyilatkozta egy vezető királyi kommentátor.

Katalin hercegné túl van a kemoterápián, karácsonyi koncertet szervez

Forrás: Northfoto

Katalin hercegné, Vilmos és Károly szövetsége egyre erősebb

„Be kell vallanom, nagyon meglepett, hogy ilyen hamar újra Balmoralban - ahol fotók is készültek - láttam Vilmost és Katalint” - mondta Jennie Bond, a BBC Royal volt tudósítója az OK-nak! „Nem tudom, hogy velük voltak-e a gyerekek, de a látogatásuk rávilágít arra, mennyire fontosnak érzik, hogy Károllyal minél több időt töltsenek együtt. Néhány hét telt el azóta, hogy Katalin hercegné bejelentette, vége a kemoterápiának, Vilmos herceg pedig most különösen fontosnak érzi, hogy szorosabb kapcsolatban legyen az apjával, aki még mindig rákkezelés alatt áll” - tette hozzá. „Az apa és fia között mindig is erős kötelék volt, ami még inkább azzá vált, hogy Károly és Katalin egy időben vettek részt a kezeléseken. A betegség pedig még szorosabbra kovácsolta Katalin és Károly kapcsolatát is, a király szeretettel 'kedves menyének' szólítja a hercegnét” - nyilatkozta.