Katalin hercegné és Vilmos herceg titkos otthona: annyira eldugott, hogy senki nem tud róla

A Tam-Na-Ghar egy három hálószobás kis házikó az 50 000 hektáros Balmoral-birtokon, ahol a híres Balmoral-kastély is található. A házról rendkívül kevés információ áll rendelkezésre, és úgy tudni, még fotók sem készültek róla. Információk szerint Katalin és Vilmos herceg még egyetemi éveik alatt gyakran használták a kis házat, ahová elvonulhattak a világ elől, és állítólag azt mondták barátaiknak, hogy életük egyik legboldogabb időszaka telt itt.

Katalin hercegné és Vilmos herceg titkos otthona

2019-ben a pár gyermekeikkel együtt újra ellátogatott a Balmoral-birtokra, és a Tam-Na-Ghar házikóban szálltak meg. Egy forrás akkor a Vanity Fairnek elmondta: „A királynőnek sok vendége van ilyenkor, és hogy megkönnyítsék a helyzetet, a hercegi pár valószínűleg a kis házban fog megszállni. Ez mindenki számára előnyös, hiszen így több hely marad a kastélyban.”

A Balmoral-birtokon összesen 150 épület található, köztük a híres Balmoral-kastély és a Birkhall-rezidencia, amely III. Károly király tulajdona. A szakértők szerint valószínű, hogy Vilmos és Katalin a jövőben többször fogják használni skóciai otthonukat, illetve a norfolki Anmer Hallt is.

Katie Nicholl királyi szakértő szerint Vilmos és Katalin az utóbbi időben inkább hagyományosabb családi nyaralásokat választanak, előnyben részesítve az Egyesült Királyságon belüli pihenést. Nicholl az OK! magazinnak elmondta:

Az Anmer Hallban töltött nyári vakációk tökéletes lehetőséget nyújtanak Katalin és Vilmos számára a kikapcsolódásra. Bár néhány hivatalos királyi feladatot el kell látniuk, ezek száma ilyenkor minimális. Míg korábban a pár fényűzőbb nyaralásokat választott, például síelést vagy napfényes helyek látogatását, mostanában inkább királyi rezidenciákon töltik az idejüket az Egyesült Királyságban.

Katalin hercegné és Vilmos herceg kész átvenni Károly királytól és Kamilla királynétól a trónt

A trón következő várományosaként Vilmos herceg lassan lépeget előre és készül átvenni beteg édesapja helyét, miközben felesége, Katalin hercegné is épp a rákból gyógyul — szeptember 9-én jelentette be, hogy befejezte a megelőző kemoterápiát. Vilmos hercegnek otthon, a felesége mellett is helyt kell állnia, miközben beteg apja válláról igyekszik minél több terhet levenni. Bár Katalin hercegné még alig fejezte be a kezeléseket, kész visszatérni a feladataihoz, és a lehető legtöbb munkát elvégezni, hogy ezzel segítse férjét. Nyilvánvaló, hogy a walesi hercegi pár a trón átvételére is készen áll, ha szükséges. Vilmos herceg a nyári szünet befejeztével nemrég közzé tette munkatervét, amelyből kiderül, hogy a trónörökös egész szeptemberben elfoglalt lesz, ami annak köszönhető, hogy Károly király rengeteg feladatát adta át fiának.