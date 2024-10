Eminem lánya elárulta, hogy kisfiút vagy kislányt vár

Eminem az új, Temporary című dalának klipjében jelentette be, hogy nagypapa lesz. 28 éves lánya, Hailie Jade és férje Evan McClintock első közös gyermeküket várják.

Forrás: Youtube/EminemMusic

Most a podcastjükben tudta meg a pár, hogy kisfiú vagy kislány érkezik a családba, egy lufit durrantottak ki, amiből kék konfetti hullott ki.

„Kisfiú!" - kiáltották egyszerre.

Ezután Hailie utalt arra is, hogy mikor érkezik a kicsi: elárulta, hogy már májusban is állapotos volt, amikor oltár elé állt kedvesével.

Eminem neve

Eminem minden idők egyik legbefolyásosabb rappere, de hogy miért hívják úgy, ahogy, csak most látott napvilágot. Eminem neve állítólag gyerekkorából származik, és több magyarázat is létezik arra, hogy neve miért lett Eminem.

Az 50 éves rapper Marshal Mathers néven született, sokáig a monogramját használta a fellépésein, mint M&M. Aztán - ez egyik elmélet szerint - hogy ne keverjék össze a drazséval, ezt Eminemre változtatta. néven lépett fel gyakran, később ebből lett az Eminem, hogy még véletlenül se keverjék össze a csokigolyókkal. Egy másik - és sokkal érdekesebb - magyarázat szerint az Eminem mozaikszó, amely az Every Mother Is Nice Except Mine szavakból áll össze, és a jelentése, minden anya kedves, kivéve az enyémet.