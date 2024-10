Eminem új klipjén még a férfiak is sírnak: nagy bejelentést tett a rapper

Az 51 éves Eminem október 3-án egy megható klipet tett közzé, amit a Temporary című dalához készített. A felvételen tucatnyi régi privát felvétel látható a lányáról, a 28 éves Hailie Jade Scottról. A videó vége felé Hailie egy kék focimezt ad át az apukájának, amin a „Nagypapa” felirat és az 1-es szám áll, majd egy ultrahangos kép is előkerül. Eminemnek leesik az álla, majd könnybe lábadnak a szemei. A gyermekáldással kapcsolatban egyelőre sem Eminem, sem Hailie nem nyilatkozott.

Hailie Jade-et 2023. február 4-én jegyezte el Evan McClintock, akivel akkor már hat éve együtt volt. Eminem korábban pozitívan nyilatkozott Hailie Jade kapcsolatáról.

Több mint egy évvel az eljegyzés után Hailie Jade az Instagramon tette közzé, hogy összeházasodtak.

„Feleségként ébredtem a héten. Nem is kérhettünk volna jobb, szebb ünneplést” - írta a fotókhoz, amiket megosztott. „Sírtunk a boldogságtól, nevettünk és mosolyogtunk nagy szeretetben."

Tudod miért pont Eminem?

Eminem nevére több magyarázat is létezik. Az 50 éves rapper Marshal Mathers néven született, sokáig a monogramját használta a fellépésein, mint M&M. Aztán - ez egyik elmélet szerint - hogy ne keverjék össze a drazséval, ezt Eminemre változtatta. Egy másik - és sokkal érdekesebb - magyarázat szerint az Eminem mozaikszó, amely az Every Mother Is Nice Except Mine szavakból áll össze, és a jelentése: minden anya kedves, kivéve az enyémet.