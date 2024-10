George Clooney meghatóan nyilatkozott a fiáról: „Soha nem voltam büszkébb rá”

A Clooney Foundation for Justice által szervezett Albie-díjátadón Amal és George Clooney meséltek Alexander tréfás természetéről. Amal elmondta, hogy Alexandernek már hozzáférése van „Hollywoodi szintű kellékekhez, például műcsótányokhoz és egerekhez, ráadásul 3D nyomtatóval is rendelkezik”. Viccelődve hozzátette: „Nem is tudom elmondani, miket találok a dokumentumaim alatt vagy a párnám alatt.” George büszkén nézi, ahogy fia végrehajtja a trükkjeit, és azt mondta: „Soha nem voltam büszkébb rá.”

George Clooney és Amal Clooney óvják gyerekeiket a nyilvánosság elől

Forrás: GC Images

George Clooney meghatóan nyilatkozott a fiáról

George egy másik példa kapcsán is megosztotta, hogy Alexander egyre jobban elsajátítja a tréfálkozás művészetét: „Hív engem, és azt mondja: 'Apa, valami fontosat kell mondanom.' Majd amikor megkérdezem, mi az, egyszerűen leteszi a telefont.” Amal viccelődve hozzátette: „A legjobbtól tanul.”

Ez nem az első alkalom, hogy a Clooney házaspár elárul valamit az ikrek vidám személyiségéről. 2020-ban George a „Jimmy Kimmel Live!” című műsorban elárulta, hogy egy kicsit túllőttek a célon azzal, hogy ikreik folyékonyan beszélnek olaszul.

Mi nem beszélünk olaszul, így gyakorlatilag felfegyvereztük őket egy olyan nyelvvel, amit mi nem értünk

– viccelődött George, hozzátéve, hogy gyakran hallja a gyerekeit olaszul szidni őt. „Kentuckyból származom, nekem az angol is második nyelv.”