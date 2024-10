Titkos esküvőn vette feleségül szépségkirálynő szerelmét az Il Volo tenorja - Fotó

Decemberben már szárnyra kapott a hír, hogy Ignazio Boschetto, a nemsokára hazánkban is koncertet adó Il Volo egyik tagja eljegyezte barátnőjét, az olasz-venezuelai modellt, aki tavaly év végén a közösségi médiában mutatta meg eljegyzési gyűrűjét.

Az Il Volo híres tenorja feleségül vette barátnőjét, Michelle Bertolinit

Forrás: michbertolini és ignazioboschetto/Instagram

Az Il Volo tenorja megházasodott

Bár az esküvő dátumát titokban tartották, idén szeptember közepén megjelent a hír: szűk körű ceremónia keretében örök hűséget fogadtak egymásnak. Az esküvőn a családtagok és néhány barát mellett természetesen részt vett az Il Volo további két tagja és az együttes menedzsere is. A hírek szerint az ifjú feleséget 2013-ban választották meg Miss Venezuela Internationalnek, emellett egy sushi étterem és borospince tulajdonosa is. Közismert, hogy az olasz énekegyüttes tagjai, a „popera” műfaj világsztárjai különösen védik magánéletüket és az esküvőről is csupán csak néhány kép jelent meg a közösségi médiában. Október 10-én azonban élőben láthatjuk Budapesten, az MVM Dome-ban Ignazio Boschettót, Gianluca Ginoblét és Piero Baronét, hogy ismét elvarázsolják a hazai közönséget csodálatos dalaikkal.