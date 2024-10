Sallai Nóra balesetéről Fábián Anita: "Mondtam a lányomnak, ha ez történne vele, nem is akarnék felébredni"

Két hete szenvedett balesetet Sallai Nóra és kisfia Alsónémedinél, egy kocsi 130-cal rohant beléjük. A színésznő állapota még mindig válságos, a kisfiú életét nem tudták megmenteni, október 7-én a kórházban elhunyt. Nóra kolléganője volt a Jóban Rosszban sorozatban Fábián Anita, aki teljesen összetört a tragédia hallatán.

Fábián Anita és kislánya a Jóban Rosszban sorozatban - A színésznőt megtörte Sallai Nóra tragédiája

Fábián Anita az irányított véradásnál tudta meg, Sallai Nóra szenvedett balesetet

A színésznő elmondta, hogy megkapta az e-mailt a véradással kapcsolatban, de akkor még nem tudta, kiről van szó, rákeresett és teljesen megdöbbent, hogy Sallai Nóra karambolozott. „Én is anyuka vagyok és természetesen ismerem Nórát is, bár már régen találkoztunk, de tudom, hogy ő egy végtelenül nagyszerű nő és nem érdemli ezt, bár persze senki sem” - nyilatkozta a Borsnak. „A lányom 19 éves, és most kezd el majd vezetni tanulni, de nem nagyon erőltettem, hiába sokan már 17 évesen leteszik a jogosítványt. És nem azért mert benne nem bízom, hanem mert neki is azt mondom, hogy úgy kell közlekedni, hogy nem bízol meg senkiben, nem lehetsz biztos benne a másiknak jó a féke, vagy be fogja tartani a szabályokat” - tette hozzá.