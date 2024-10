Már két hete, hogy tragikus balesetet szenvedett Sallai Nóra és kisfia Alsónémediben. Anya és fia egy születésnapi ünnepségről mentek haza, amikor egy BMW 130-cal beléjük rohant és letartolta őket.

14 napja ápolják az intenzív osztályon Sallai Nórát. A színésznő élet és halál között van, több műtétre is szüksége lesz. Kollégái irányított véradást szerveztek számára: néhány nappal ezelőtt a megfelelő vérmennyiség össze is gyűlt a jelenleg is narkózisban lévő Nóra kezeléséhez. A szakember szerint a mélyaltatás és a gépi lélegeztetés ilyen súlyos esetekben szükséges, de negatív következményei is lehetnek. „Az Intenzív Terápiás osztályon fenntartják a légzési, keringési életfunkciókat. Szükség esetén becsövezzük a mellkast, kialakult légmell, vagy folyadékgyülem miatt. Folyamatos a vérvétel, a sav-bázis háztartás fenntartása. Ilyen súlyos baleset esetén az első hét, majd az ezt követő harminc nap kritikus időszak” - nyilatkozta az intenzív ápoló a Borsnak. Hozzátette, az első hét, majd a következő 30 nap a kritikus. Nórát a családtagok csak 10 percekre látogathatják, egyszerre ketten lehetnek bent nála.