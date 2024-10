Sallai Nóra nem lehet ott a kisfia temetésén - Hogyan lesz képes elengedni a gyermekét?

Pszichológus, pszichiáter segíthet majd Nórának

A pszichoterápia és a gyásztanácsadás segíthet abban, hogy a szülők a fájdalom feldolgozása mellett megtalálják a módját annak, hogyan élhetnek tovább úgy, hogy az elvesztett gyermekük emlékét elfelednék. „Az az ideális, ha az ember akkor fordul szakemberhez, ha belső motivációt érez, de a gyász lehet egy olyan specifikus helyzet, ahol a környezet tapasztalja azt, hogy segítséget kell bevonni. Egy házaspár esetében például könnyebb lehet, ha támogathatják egymást, együtt is elmehetnek családterápiára, de gyászuk akkor is eltérő lesz” - mondta Rácz Anna. „Nagyon sok módszerrel próbálkozunk - levélírás az elhunythoz, emlékezés a pozitív képekre, festés és különböző művészetterápiás elemek -, de az érintettek ezeket sokszor elutasítják, hogyha még nem tartanak ott a folyamatban, hogy elbírják ezt, vagy ha nem testhezálló az adott technika. Fontos kapcsolódni az elhunyttal, de ez egy lassú folyamat. Fel kell ismerni, mikor van túl a gyászoló az akut krízisen, mert ekkor tud visszanyúlni a pozitív emlékekhez, képes már például régi videókat nézni. Ha ezt nem megfelelő időpontban csinálja valaki, az iszonyú megterhelő, fájdalmas működésmódokat indíthat be - ezért is fontos a szakember jelenléte a folyamatban” - tette hozzá a szakember.