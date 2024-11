Claudia Schiffer lánya 20 éves lett: Clemetine pont olyan gyönyörű, mint az édesanyja - FOTÓ

„Az én bölcs lelkem, Clementine 20 éves lett. A legempatikusabb, mégis tüzes Skorpió. Eddig minden munkahelyén a „legkeményebben dolgozónak” nevezték. Szenvedélyes, kitartó és kíváncsi, a legerősebb önismerettel és mélységgel. Inspirál a pozitív gondolkodásmódja, életkedve pedig ragadós. Alig várom, hogy lássam, ahogy tovább fejlődsz az új művészeti/divat szakos hallgatói kalandjaidban, a saját ritmusodban menetelve" - írta a lánya képeihez Claudia Schiffer.

Claudia Schiffer és lánya, Clementine

Forrás: https://www.instagram.com/claudiaschiffer/

Clementine ezzel szemben sokkal merészebb képet mutatott magáról egy héttel a születésnapja után: dús kebleit alig takarja valami.

Claudia Schiffer lánya az édesanyja nyomdokaiban

Claudia Schiffer a 90-es évek egyik ikonikus szupermodellje, akit a divatvilág az elegancia és a klasszikus szépség megtestesítőjeként ünnepelt. Németországban született, és fiatalon fedezték fel egy düsseldorfi diszkóban. A világ legnagyobb divatházainak – mint a Chanel, Versace és Valentino – kampányarca volt, miközben a legelismertebb divatmagazinok címlapjain szerepelt. Schiffer tehetsége nem csupán a modellkedésben nyilvánult meg: sikeresen lépett be a filmiparba, valamint aktív résztvevője lett különféle jótékonysági kampányoknak. Évtizedekkel a pályafutása csúcsa után is a divat és a szépségipar meghatározó személyiségeként emlegetik. Matthew Vaughnnal három közös gyermekük született, Clementine a középső, 2004-ben született. Édesanyja nyomdokaiba lépve egyre nagyobb figyelmet kap a divatvilágban, gyakran emlegetik édesanyja hasonmásaként. Clementine jelenleg New Yorkban tanul egy művészeti akadémián, és aktívan jelen van a közösségi médiában, ahol betekintést enged életébe és művészi tevékenységeibe. Bár szülei igyekeztek óvni a nyilvánosságtól, mostanra egyre többször tűnik fel különböző eseményeken.