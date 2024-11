Bár György herceg második az utódlási sorrendben, a gyerekkora - szülei jóvoltából -, a lehetőségekhez képest normálisan telik. Otthon tulajdonképpen pont úgy él, mint a legtöbb 11 éves az Egyesült Királyságban.

György herceg is végez házimunkát

György herceg a tengerimalac-felelős

Az iskolába járáson és a sportoláson túl a leendő királynak bizonyos házimunkákat is el kell végeznie a ház körül. Egy királyi szakértő szerint ennek az az oka, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné megpróbálják a lehető leghétköznapibb gyerekkort biztosítani három gyereküknek. Az Adelaide Cottage-ban erre minden lehetőségük meg is van: ők maguk alakítják ki a saját szabályaikat. Ennek része az is, hogy nincs ottlakó személyzetük, a walesi herceg és hercegné pedig arra biztatja gyermekeit, hogy segítsenek a házimunkában, beleértve a takarítást és a főzést. György herceg feladata újabban a tengerimalac ketrecének kitakarítása.

Minden gyereknek megvan a feladata

A gyerekek néhány házimunkát együtt végeznek, de úgy tudni mindenkinek megvan a saját feladata is. Katalin is így nőtt fel, és így tartja helyesnek most is. Katie Nicholl királyi szakértő szerint a család „hétköznapibb”, mint gondolnák, és hozzátette, a gyerekek a házimunkáért zsebpénzt kapnak.