Egyre kevesebben a versenyző a Dancing with the Starsban, a feladatok is nehezednek. Szabó Zsófinak alaposan feladta a leckét, hogy le kellett cserélni partnerét, a verekedésbe keveredett Andrei Mangrát, és most újabb kihívással szembesül.

Kétségkívül Szabó Zsófi helyzete a legnehezebb a Dancing with the Stars versenyzői közül. Andrei Mangra távozása után új partnerrel folytatta a versenyt, és most újabb kihívás van a láthatáron. Szabó Zsófi új partnere Suti András lett.

Forrás: TV2 A TV2 műsorvezetőjét nagyon megrázta, ami Andrei Mangrával történt, ám sok ideje nem volt szomorkodni, a csatorna rögtön másik partnert adott mellé. Szabó Zsófi Suti Andrással folytatta a versenyt, már kétszer táncoltak együtt, ám most megint változásra számíthatnak. A szombati adás a Páratlan Párosok tematikát kapta - minden versenyző mellé érkezik egy újabb partner, egy profi táncos, ám azt egyelőre nem tudni, hogy kik tűnnek majd fel az élő show parkettjén.