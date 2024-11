Jennifer Lopez a Hello! magazinnak beszélt a Megállíthatatlan filmben alakított szerepéről: elmondta, hogy az általa megformált karakter Judy Robles mennyire közel áll hozzá.

A Megállíthatatlan szereplőgárdája: Jennifer Lopez Anthony Robles édesanyját alakítja

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez elmondta: saját anyai élményei is inspirálták

A filmben Jennifer Lopez az NCAA birkózóbajnok Anthony Robles édesanyját, Judy Robles-t alakítja. Lopez arról beszélt, hogy szerepét erős érzelmi töltettel közelítette meg, és olyan élményeket, tapasztalatokat is beépített, amelyeket ő maga is átélt anyaként. A szereppel való azonosulással kapcsolatban Lopez elmondta, hogy karaktere, Judy Robles életkihívásait sok olyan nő átérzi, akik nehézségekkel néz szembe az anyaság során. „Sok nő átment ezen, Judy és én sokat beszélgettünk” – árulta el Lopez. Hozzátette, fontos volt számára, hogy Judy teljes bizalommal nyisson felé, hiszen azt szerette volna, hogy karakterének megformálása érzelmileg hiteles legyen. A színésznő úgy foglalta mindezt össze, hogy számára Judy története arról szól, hogy a egy anyának a gyermekeit óvni, támogatni és védeni kell, még akkor is, ha ő maga folyamatosan nehéz helyzetekkel néz szembe.

Jennifer Lopez maga is édesanya, 16 éves ikrei, Max és Emme, akiket volt férjével, Marc Anthonyval nevel.

Szerette volna, ha nem őt, hanem Judyt látja a néző

A karakterhez való mély érzelmi kapcsolódásáról Lopez elmondta, hogy nem szerette volna, ha a közönség őt, Jennifert látja a szerepben, hanem azt akarta, hogy a nézők Judyt, az igazi anyát lássák. Célja az volt, hogy Judy történetén keresztül olyan erős és hiteles alakítást nyújtson, amely igazán megérinti a közönséget.

Ben Affleck is dicsérte Lopez alakítását

A filmet, amelyet december 6-án mutatnak be a mozikban, az Affleck's Artists Equity produkciós cég készítette. A William Goldenberg által rendezett alkotás Anthony Robles, fél lábbal született bokszolóról szól, és Lopez volt férje, Ben Affleck is dicsérte a színésznő alakítását. Az Entertainment Tonightnak adott interjújában Affleck úgy fogalmazott: „Jennifer látványos.” Lopez a dicséretre szerényen reagált, és kiemelte, hogy a film készítésében részt vevő összes színész és stábtag munkáját is csodálatosnak tartja.