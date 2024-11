Ben Afflecket Jennifer Lopezről kérdezték: meglepő, háromszavas választ adott

Az 52 éves Ben Affleck, aki éppen válófélben van az 55 éves Jennifer Lopeztől, vasárnap azt nyilatkozta, hogy „Jennifer nagyon látványos” Judy Robles szerepében, a Megállíthatatlan című filmben. A William Goldenberg által rendezett alkotás december 6-án érkezik a mozikba. Affleck azt mondta, az összes szereplő, köztük volt felesége is szenvedélyesen szerette a filmet, ami Anthony Robles, fél lábbal született bokszolóról szól. A producer és barátja, Matt Damon nagyon büszkék az alkotásra.

Jennifer Lopez megszólalt a Ben Affleckkel való szakításáról

Jennifer Lopez bölcsességgel kezeli a válását

Jennifer Lopez október 9-én egy interjúban azt mondta a válásáról, hogy „életének legújabb fejezetét bölcsességgel kezeli".

„Azt hiszem, egész életemben csak azt próbáltam bizonyítani, hogy elég jó vagyok, egészen mostanáig, most már tudom" - mondta Lopez. „Megadom magamnak az bizalmat. Azt mondom annak a kislánynak, aki Bronxban nőtt fel: nagyon jót tettél magaddal. Én ezt sok éven át nem tettem meg. És most azt hiszem, azzal együtt, aami az életemben, a kapcsolataimban és a karrieremben is történt, adok magamnak egy kis vigaszt és szeretetet."

Az énekesnő és a színész-rendező 2021-ben kerültek a címlapokra, amikor újraélesztették románcukat közel 17 évvel azután, hogy felbontották első eljegyzésüket. Esküvőjüket 2022-ben tartották, de házassáuk nem tartott sokáig. Jennifer Lopez a válási dokumentumokat házasságkötésük második évfordulóján adta be.