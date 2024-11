Ezért válik 6 év után Laura Prepon és Ben Foster – Nyilvánosságra kerültek a válási papírok

6 évig élt házasságban az Orange is the new black színésznője és az X-Men sztárja. Ben Foster és Laura Prepon válása sokkolta a rajongókat és csak találgatni tudtak, mi vezethetett a sztárpár szakításához. Mostanra nyilvánosságra hozták a válási papírokat, így az okok is kiderültek.

Laura Prepon és Ben Foster válik

Forrás: Getty Images for Netflix

Miért válik Laura Prepon és Ben Foster?

A házasság felbontását Ben Foster kezdeményezte az iratok szerint, aki a szokásos és jól bevált 'kibékíthetetlen ellentétekre" hivatkozott. A válókeresetet 2024. szeptember 9-én nyújtották be a bíróságon. Mivel a házasságkötés előtt szerződést kötött egymással a két világsztár, így a válásuk nagy valószínűséggel botrányoktól és hangos szóváltásoktól mentes lesz. A 2018-ban aláírt házassági szerződésben az áll, hogy a felek a közösen szerzett vagyont és adósságokat méltányosan osztják fel egymás között; ettől a válás során sem szeretnének eltérni, a perköltségeket pedig közösen állják majd.

Mivel a párnak két közös gyereke van – egy hétéves kislány és egy négyéves kisfiú – őket közösen fogják nevelni, erre pedig egy szülői akciótervet dolgoznak ki annak érdekében, hogy a kicsik ne sérüljenek.

Laura és Ben hónapok óta külön élnek, míg a színésznő Tenesse-ben, addig a színész Los Angelesben találta meg új otthonát.

A színészpár a házasságkötésük előtt nagyon jó barátságot ápolt egymással, vajon a szakítás után megmarad köztük ez a kötelék?