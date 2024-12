Magányban tölti utolsó napjait az Acélmagnóliák sztárja: fizetne azért, hogy valakivel beszélgethessen

Shirley MacLaine neve egyet jelent a csillogással, a tehetséggel és a függetlenséggel. A több mint hét évtizedes karrierrel büszkélkedő színésznő, aki olyan ikonikus filmekben szerepelt, mint a Becéző szavak vagy a Acélmagnóliák, mostanra magányossá vált, ezért a 90 éves Oscar-díjas legenda új személyi asszisztenst keres – de nem a hagyományos értelemben.

Shirley MacLaine, az Acélmagnóliák sztárja magányos

Az ünnepelt sztárként töltött évtizedek után most nagyon csendesnek tűnik Shirley MacLaine számára az élet. Nincs senki, akivel megoszthatná fordulatos életének történeteit, pedig lenne miről mesélnie, egy MacLaine-nel való beszélgetés felérhet egy történelmi utazással: a 90 éves színésznő, aki a híres Warren Beatty nővére, mindig is különc volt. Ő volt az egyetlen nő, aki részt vett Frank Sinatra híres Las Vegas-i csapatában, melynek tagjai közé tartozott Dean Martin és Sammy Davis Jr. is. Életművében hat Oscar-jelölés, Emmy-díj, két BAFTA-díj és hat Golden Globe található. A legemlékezetesebb talán az 1983-as Becéző szavak, amelyért elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Most tehát olyan személyi asszisztenst keres, aki kapható egy délutáni koktélozásra, miközben hajlandó végighallgatni dicső napjainak történetét.

Shirley legfontosabb elvárása, hogy az asszisztens minden este 5 órakor csatlakozzon hozzá egy italra, és hajlandó legyen beszélgetni vele filmjeiről és karrierjéről. Éjszakáról éjszakára

- mondta egy bennfentes.

Mindeképpen érdekes lehetőség, amit jól meg is fizetne a színésznő, de ez még nem jelent egyet azzal, hogy ez egy könnyű pénzszerzési lehetőség. A színésznő temperamentuma és elvárásai legendásak Hollywoodban. Ismerősei „makacs” és „türelmetlen” jelzőkkel illetik. "Nem tűri a lustaságot, és nem hagyja szó nélkül, ha valaki nem végzi jól a munkáját. Ő egy olyan generáció képviselője, amely szerint a kemény munka az alapja a sikernek, és a szórakozás csak utána következik. Őt így nevelték, és nincs türelme azokhoz, akik nem hajlandóak megtenni a szükséges erőfeszítéseket."