Michael Jackson lánya Budapesten mondott igent: Paris Jackson és Justin Long eljegyezték egymást

Michael Jackson lánya, Paris Jackson, nemcsak tehetségével és egyedi stílusával hívja fel magára a figyelmet, hanem most már a szerelmi életével is. Az énekesnő és párja, Justin Long, a budapesti New York kávéház varázslatos környezetében jegyezték el egymást. Paris pénteken, Justin születésnapján osztott meg egy Instagram-posztot, amelyben elárulta az örömhírt.

Michael Jackson lánya Paris Jackson a New York kázéházban mondott igent

Forrás: Instagram/Paris Jackson

A képek tanúsága szerint Justin a lenyűgöző kávéház emeletén ereszkedett térdre, hogy megkérje Paris kezét. A romantikus pillanatot a pár meghitt csókja és ölelése követte, majd egy újabb fotón láthatjuk, ahogy Justin az énekesnő ujjára helyezi a gyűrűt.

Az eljegyzés híre nem volt váratlan, hiszen Paris Jackson már szeptember óta viselte a gyűrűt, de akkor még nem kommentálta az emiatt kialakult pletykákat. A pár 2022 óta van együtt, és kapcsolatuk az énekesnő elmondása szerint egy leírhatatlan forgószél.