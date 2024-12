Nicole Kidman drámai vallomása édesanyja utolsó szavairól – Így változtatták meg az életét

Nicole Kidman édesanyja, Janelle, szeptemberben hunyt el, éppen azon a napon, amikor a színésznő megnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat a Velencei Filmfesztiválon a Babygirl című filmben nyújtott alakításéért. Az Oscar-díjas színésznő most őszintén mesélt arról a megindító pillanatról, amikor utoljára beszélt édesanyjával.

Nicole Kidman megosztotta édesanyja utolsó szavait

Forrás: Northfoto

Nicole Kidman megosztotta édesanyja utolsó szavait

Nicole Kidman a CBS Sunday Morning műsorában ült le, hogy elmondja, milyen volt az utolsó beszélgetése a 84 éves korában elhunyt édesanyjával. „Már majdnem felszálltam a gépre, hogy visszatérjek hozzá. És ő csak annyit mondott: 'Talán várj egy percet. Mert azt hiszem, most arra van a legnagyobb szükséged, hogy magaddal foglalkozz, Nikki.'” – mesélte Nicole Kidman.

Janelle utolsó tanácsa, hogy „magával foglalkozzon”, mély nyomot hagyott a színésznőben. Kidman szerint ez az üzenet minden nő számára fontos lehet. „Ezt most másoknak is elmondom, különösen a nőknek. Hajlamosak vagyunk mindenkiről gondoskodni, csak önmagunkról nem. Pedig mi is fontosak vagyunk.”

Nicole édesanyja szavai összecsengenek azzal, amit korábban a néhai nagymamája mondott neki. „A nagymamám azt hagyta rám: ‘Légy boldog.’ Anyám pedig azt: ‘Vigyázz magadra.’” – osztotta meg Kidman.