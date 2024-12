"Lepj meg, bébi!" - Ezért forr még mindig a levegő Nicole Kidman és Keith Urban között

Nicole Kidman a minap arról beszélt, hogy Keith Urban tudja, hogyan tegye még ennyi idő után is izgalmassá a kapcsolatukat.

Nicole Kidman boldog házasságának titka Keith Urban spontaneitása

Forrás: Getty Images

Nicole Kidman és Keith Urban a mai napig randiznak

Az 57 éves színésznő a People-nek idézte fel legutóbbi közös randevújukat, amikor Keith Urban New Yorkban vitte el vacsorázni. „Hét este egymás után vacsoráztunk New Yorkban, ami csodálatos volt. Mindig máshova vitt, de nem árulta el előre, hogy aznap hol eszünk. Szeretem, ha nem tudom, hova visz. Mondom is neki viccesen: 'Lepj meg, bébi!'” Nicole Kidman elárulta, hogy Keith nagyon ötletes és spontán, ami táplálja a tüzet kettőjük mözött.

Kapcsolatuk egyik legnagyobb próbája Keith Urban korábbi alkohol- és drogfüggősége volt. Házasságuk elején, 2006-ban, alig néhány hónappal az esküvőjük után, Urban rehabilitációra szorult, hogy leszámoljon ezekkel a problémákkal. Nicole Kidman nyilvánosan is beszélt arról, hogy a házasságuk kezdeti évei nem voltak egyszerűek, és ez a krízis nagyon nehéz időszak volt számukra. Nicole Kidman végig támogatta férjét a gyógyulásban. Saját elmondása szerint nem volt könnyű végignézni, ahogy férje megküzd a függőségével, de ragaszkodott a férjéhez. Urban később többször is elismerte, hogy Kidman támogatása nélkül nem sikerült volna megmentenie sem önmagát, sem a házasságukat.

A zenész dalt is írt a feleségének

Kidman kedvenc dala, a Once in a Lifetime, amit Urban neki írt. A dal 2006-ban, alig öt hónap az esküvőjük után jelent meg, és azóta is a kapcsolatuk szimbóluma.