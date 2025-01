Megható szavak - Előkerült Diana hercegné Vilmos és Harry kapcsolatáról szóló levele

Több forrásból is tudni lehet, hogy Vilmos és Harry gyerekkorukban mennyire ragaszkodtak egymáshoz. Most egy olyan 1984 szeptemberében íródott levél látott napvilágot, amelyben Diana hercegné arról számolt be, hogyan fogadta Vilmos testvére érkezését.

Előkerült Diana hercegné Vilmos és Harry kapcsolatáról szóló levele

Forrás: Northfoto

Diana hercegné levelében ez áll

A néhai hercegné fiai kapcsolatáról írt, amelyet szülei házvezetőnőjének, Violet Collisonnak küldött. A levél 1984 szeptemberében íródott napokkal Harry herceg érkezése után, a Diana hercegné megköszönte a kedves ajándékot és mesélt arról, hogy hogyan fogadta Vilmos testvérét. ”Vilmos imádja a kisöccsét, szinte az egész idejét azzal tölti, hogy végtelen mennyiségű öleléssel és puszival kényezteti Harryt, amit csodálatos látni” - áll a beszámolóban.

Szoros kötelékből szakítás

Az elhíresült Oprah-interjú, Meghan a királyi családot illető folyamatos kritikája, a Netflix-filmük és Harry Tartalék című emlékiratai a lehető legtávolabb taszították a testvéreket egymástól. A békülés lehetősége sokszor felmerült, Harry szeretne is jóban lenni bátyjával, de Vilmos hajthatatlan. ”Érzékeny ember, aki szereti a strukturáltságot és kitartást. Harry testvérrel való kapcsolata azonban jobban felzaklatta, mint amennyire azt szeretné, így könnyebbnek találta azt, hogy teljesen megszakítja a kapcsolatot” - nyilatkozta Ingrid Seward a Mirrornak. „Az elmúlt év traumái erősebb emberré tették. Olyan férfivé vált, akire Diana nagyon büszke lenne. Kedves, figyelmes és képes megbirkózni az élet kihívásaival” - tette hozzá.