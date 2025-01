Paris Hilton szívszorító nyilatkozatot tett: a kisfiáról van szó

Paris Hilton könnyek között, tehetetlenül nézte végig, ahogy otthona a Los Angeles-i tűz martalékává válik. A 8,4 millió dolláros malibui ház nemcsak egy épület volt a számára, hanem az a hely, ahová férjével, Carter Reummal, valamint két gyermekükkel, Phoenix és London Reummal a legszebb emlékek fűzik őket.

Paris Hilton kisfia tűzoltó akar lenni

Forrás: Getty Images

Paris Hilton megható vallomása

Paris Hilton szívszorító nyilatkozatot tett, miután a Los Angeles-i erdőtüzek elpusztították ingatlanjukat. Elmondta, a tragédia különösen mélyen érintette kétéves kisfiát, Phoenixet, aki az otthonuk elvesztése és a tűzoltók heroikus erőfeszítései láttán kijelentette: ha nagy lesz, tűzoltó szeretne lenni.

A híresség az Instagramon is megosztotta fájdalmát

„Amikor először láttam, mi történt, teljesen sokkot kaptam – nem tudtam feldolgozni. De most, amikor itt állok, és a saját szememmel látom, olyan érzésem van, mintha a szívem millió darabra tört volna. Ez a ház nem csak lakhely volt számunkra – itt álmodoztunk, nevettünk, és a legszebb emlékeink is ide kötnek” - tette közzé Paris, aki élőben nézte végig, ahogy otthonuk porrá ég. A 43 éves sztár arról is beszélt, mennyire fájdalmas volt látni, hogy az a hely, ahol gyermekei játszottak és cseperedtek, a lángok martalékává vált: „Ez volt az a hely, ahol Phoenix a kis kezeivel rajzolt, ahol szerelem és élet töltött be minden sarkot. Látni, ahogy hamuvá válik... Szavakkal le nem írható, mennyire kegyetlen” - mondta Hilton.