Melania Trump elárulta: ilyen a házasságuk valójában a színfalak mögött Donald Trumppal

2005. január 22-én kelt egybe Donald és Melania Trump, házasságuk pedig azóta is állja az idő próbáját, példát állítva ezzel a fiatal pároknak.

Huszadik házassági fordulóját ünnepli Donald és Melania Trump.

Melania Trump lerántotta a leplet: ilyen a házassága

A kezdetek

A pár 1998-ban ismerkedett meg egy New York-i partin, ahol Melania, mint modell jelent meg.

Állításuk szerint már akkor izzott köztük a levegő, így senki sem csodálkozott, amikor 2005-ben 350 vendég előtt örök hűséget fogadott egymásnak a szerelmespár. Melania egy 100 ezer dolláros Christian Dior menyasszonyi ruhát viselt a fényűző esküvőn, ahol a báltermet 10 ezer virág díszítette, a szakácsok pedig kaviárt és miniatűr esküvői tortákat szolgáltak fel.

A pár szerelme azóta is töretlen, pedig minden bizonnyal nem volt számukra egyszerű az elmúlt 20 év.

Rosszindulatú pletykák

Január 20-án Donald Trump letette az esküt második elnöki ciklusára Washingtonban, ahová természetesen felesége is elkísérte. Melania egy kalapot viselt, ami bár nagyon sikkes volt, szinte teljesen eltakarta az arcát és jócskán megnehezítette, hogy férje puszit adjon neki.

Donald és Melania Tump puszija azonnal elindította a találgatásokat.

Az újságíróknak sem kellett több, rögtön találgatni kezdtek, hogy talán azért vett fel Melania ilyen kalapot, mert megromlott a házassága Trumppal és nem szeretett volna férjével a nyilvánosság előtt enyelegni. A first lady azonban egy interjú során tiszta vizet öntött a pohárba és kitálalt házassága részleteiről.

Kiegyensúlyozott kapcsolat

Melania először is kifejtette, hogy sokan azt gondolják, férje az irányító fél a kapcsolatukban, neki pedig semmibe nincs beleszólása. Ez viszont nem is állhatna távolabb az igazságtól.

Néhányan csak az elnök feleségét látják bennem, pedig egy önálló, független nő vagyok. Vannak saját gondolataim és saját döntéseim, amik gyakran nem egyeznek a férjemével, de ezzel nincsen semmi probléma.

– mesélte Melania a Fox News riporterének. A first lady arról is beszélt, hogy házasságuk kifejezetten harmonikus, nincsenek alá- és fölérendelt szerepek, mindketten kérnek tanácsokat a másiktól. Olykor megfogadják egymás tanácsát, olykor nem, de ez talán így is van rendben, hiszen valljuk be: nincs olyan kapcsolat, ahol mindig, minden körülmények között egyetértés van.