Volt egy nagyobb sztár is a beiktatáson Donald Trumpnál: erről a gyönyörű kislányról beszél most a világ - FOTÓ

Hétfőn JD Vance hivatalosan is az Egyesült Államok 50. alelnökévé vált. Az eskütétel alatt családja is mellette állt a Capitolium Rotundájában. Az alelnöknek azonban osztoznia kellett a figyelmen, és nem is akárkivel! Kislánya, a hároméves Mirabel ellopta a showt.

JD Vance és családja az eskütétel alatt

Forrás: Getty Images

Mindenki el volt ragadtatva attól, ahogy JD Vance kislánya az ujját cumizta, ráadásul két ujja be is volt ragasztva. A közösségi médiát azonnal elárasztották a kommentek.

„Azt hiszem, az egész ország egyetérthet abban, hogy JD Vance kislánya egyszerűen imádnivaló” – írta egy hozzászóló az X-en. Egy másik megjegyezte: „Mirabel Vance, aki egy fontos eseményre is beragasztott ujjacskákkal érkezik - igazi gyerek!”

A ceremónia alatt Usha Vance, az alelnök felesége tartotta a Bibliát, amelyre férje feleskdött, másik kezével a kislányát fogta. Két fiuk, Ewan és Vivek elegáns kék öltönyben álltak mellettük.

JD Vance felesége, Usha Vance történelmet írt

Usha Vance lett az első indiai-amerikai second lady. Az édesanya elegáns rózsaszín Oscar de la Renta kasmírkabátban és ruhában vett részt az eseményen. Az eskütétel előtti vacsorán egy pánt nélküli bársonyruhában tündökölt, ugyanattól a tervezőtől.

JD Vance és családja

Forrás: Getty Images

A ceremónián Usha megható szavakkal emlékezett meg kettejük történetéről. „Amikor JD-vel találkoztam, kíváncsisággal és lelkesedéssel fordult a különbözőségeink felé. Mindent tudni akart rólam, honnan jöttem, milyen volt az életem” – mondta. Férje iránti tiszteletét hangsúlyozva így folytatta: „JD a legelszántabb ember, akit ismerek. Egyetlen nagy célja az volt, hogy olyan összetartó családot építsen, amilyenre gyerekkorában vágyott.”

Usha Vance beszédében az amerikai álom erejét emelte ki, amelyet házasságuk is tükröz. „Az, hogy JD és én egyáltalán találkozhattunk, nem is beszélve arról, hogy összeházasodtunk, ennek a nagyszerű országnak a bizonyítéka.”