Így értesült férje, Elvis Presley hűtlenségéről Priscilla Presley

Ma már nem titok, hogy a legendás énekesnek számos szeretője volt, ám feleségének ez nem volt mindig nyilvánvaló. A 79 éves Priscilla Presley egy interjúban osztotta meg a minap, hogyan értesült Elvis Presley hűtlenségéről.

Priscilla Presley szerette, de nem volt boldog Elvis Presley mellett

Elvis Presley sosem volt otthon

A színésznő szerint a hírnév nagyon megnehezítette házasságukat, hiszen Elvis Presley folyamatosan rajongók és barátok gyűrűjében élt. „Nehéz volt ezt megszokni: Elvist és a barátait is. Szerettem őket, de ez a férfiak világa volt, ahol én voltam az egyedül nő” – mesélte Priscilla. A helyzetet tovább bonyolította Elvis rengeteg fellépése, az énekes az 1967-es esküvőjük után is nagyon sokat volt távol.

Rajongói levelek buktatták le az énekest

Priscilla visszaemlékezett arra is, hogyan fedezte fel férje hűtlenségét. Elvis özvegye elmesélte, hogy egy Palm Springs-i látogatása alkalmával elhatározta, hogy megnézi a postát. Ahogy elkezdte átolvasni a leveleket, nem hitt a szemének. „Oh, Elvis, köszönöm a meghívást. Charlie Hodge kért meg, hogy jöjjek fel, és nagyon örülök, hogy veled és a barátnőimmel tölthettem időt” – állt az egyikben, de hozzátette, más levelek sokkal egyértelműbbek voltak, mint páldául ez: „Elvis, a legjobb éjszakám volt veled. Nagyon köszönöm”. Priscilla elmondta, hogy a levelek elolvasása után döbbent rá, hogy férje kettős életet él, és ezt képtelen volt elfogadni.

A válásuk után barátok maradtak

Priscilla végül 1973-ban elvált Elvistől, de később is szoros kapcsolatban maradtak egymással. „Híres volt, szeretett, gyönyörű férfi volt, de egyszerűen nem bírtam ki, hogy megcsal. Nem volt jó az életem mellette” – mondta. Elvis a válás után is gyakran felkereste Priscillát, akár bejelentés nélkül is beállított hozzá. „Volt, hogy hajnali kettőkor megjelent az ajtómban. Bejött, leültünk a konyhában, és pár órán át beszélgettünk” – osztotta meg Priscilla.