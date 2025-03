Erről pusmog az internet népe: Buzsik Borka terhes

Hatalmas meglepetésként ért mindenkit, hogy Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kedden egybekeltek. Sokan gyanúsnak találják, hogy a pár csendben, szűk körű ceremónián mondta ki a boldogító igent, és vannak, akik az Instagramra feltöltött képen is kiszúrtak valamit. Az interneten az a pletyka terjed: Borka babát vár.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kedden összeházasodtak

Forrás: https://www.instagram.com/borkabuzsik/

Buzsik Borka babát vár?

Már hetekkel ezelőtt felröppent a hír, hogy Buzsik Borka babát vár. Erre akkor sem Borka, sem Szoboszlai Dominik nem reagált. „Szerintem fixen terhes. Amúgy is nagyon keveset posztol mostanában, főleg olyan képeket amin a teste is látszódna, de vagy ott van a keze a hasa előtt, vagy bő felső van rajta. Régebben azért előszeretettel tett ki olyan képeket, amint szűk ruhákban volt és látszott az alakja” - írta néhány napja a Redditen egy kommentelő. A házasságuk hírére a szóbeszéd újra megindult, egy kommentelő a következőt tette közzé: „Nem tudom, miért nem jelentik már be a babát.”

A megosztott fotójuk is gyanús

Sokan az Instagramra feltöltött esküvői képükből következtetnek arra, hogy Buzsik Borka terhes. Az élesszeműek úgy vélik, a póz, ahogy állnak is természetellenes és nagyon takargatják Borka pocakját.

Az egyelőre nem tudni, a találgatásoknak van-e bármilyen valóságtartalmuk. Akár igen, akár nem, az hamarosan kiderül. Az mindenesetre tény, hogy a házasságkötés a magyar szurkolókat de még Liverpoolt is meglepte.