Dreame X50 Ultra Complete robotporszívó – Okos befektetés egy modern nő otthonában

A modern technológia viszont lehetőséget ad arra, hogy a tökéletes tisztaság ne idő- vagy energiaráfordítás kérdése legyen. A robotporszívók új prémium kategóriás generációja pontosan azoknak készült, akik értik, hogy a legértékesebb luxus ma már nem a tárgyakban, hanem a felszabadult időben rejlik.

A Dreame X50 Ultra Complete takarítórobot már-már egy olyan intelligens háztartási asszisztens, amely észrevétlenül dolgozik az emberek helyett. Kezdjük azzal, hogy ez a robotporszívó küllemre is elegáns. 350 x 350 x 89 milliméter méretű, ami normál módban, 111 milliméter lesz, ha kiemeli a felső érzékelőit. Ha viszont leengedi azokat, akkor 89 mm-re csökken a magassága és így akár az extra alacsony bútorok alá is befér. 6400 mAh-s akkumulátorának köszönhetően 220 percet is takaríthat egyfolytában, a töltése pedig 30%-kal gyorsabb, mint a korábbi modelleké. Ráadásul csendes üzemmódban egy töltéssel, akár 205 m²-es területet is lefed. Porszívózik, felmos és még önmagát is tisztítja.

Fotó: euronics.hu

A technológiai fejlesztések révén a Dreame X50 Ultra Complete világbajnok a robotporszívók piacán. Nézzük a legfontosabbakat, amiket tud!

A 90 000 fordulat/perc sebességű TurboForce 6 motornak köszönhetően olyan komoly 20 000 Pa szívóerővel rendelkezik, ami más robotporszívóknál 4-5-ször erősebb.

A ProLeap lehetővé teszi, hogy akár 6 centiméter magasságú szintlépés is történjen. Nem jelentenek akadályt a magasabb szőnyegek, küszöbök, kisebb lépcsők vagy az erkélyes csúszósínek, a sínes tolóajtók. Ez a hagyományos robotmodellekhez képest óriási ugrás, mert azok általában 3 cm-t tudnak.

Fotó: euronics.hu

Az úgynevezett önszintező panorámájú (360°-os VersaLift) LiDAR rendszer segít a robotporszívónak beállítani a magasságát. Ha „jól összehúzza magát”, akkor 89 mm-es magasságával az extra alacsony bútorok alá is befér.

Fotó: euronics.hu

Beépített LED lámpák segítik az akadályok, zavaró tárgyak korai felismerését és biztosítják a tökéletes takarítást félhomályban, esős, borongós nappalokon, éjszaka vagy alacsony sötét helyeken is.

A helymeghatározó technológia valós időben hoz létre részletes térképeket, 3D-sen térképezve fel a környezetet.