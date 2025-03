Toleamória: az új párkapcsolati trend, ami felborítja a hűség fogalmát

A mai világban a párkapcsolatok már nem csupán a monogámiáról szólnak, ahol két ember elköteleződik egymás mellett. Talán te is hallottál a poliamóriáról, ahol több romantikus kapcsolat is létezhet egy időben, mindkét fél beleegyezésével. Azonban most egy új kifejezés, a 'tolyamória' jelent meg, amely sokkal elterjedtebb, mint elsőre gondolnánk. Ez a különös párkapcsolati dinamika nem csupán a fiatalok körében, hanem minden generációban egyre inkább jelen van.

A toleamória, az új párkapcsolati trend egy olyan szóösszetétel, amely a „tolerálni” és a „poliamória” szavakat ötvözi.

Forrás: Shutterstock/Vershinin89

A párkapcsolat új dinamikája, ahol a hűtlenség elviselése válik normává

A toleamória (Tolyamory) kifejezést Dan Savage, podcaster és szexuális kapcsolatokkal foglalkozó újságíró alkotta meg. Ez egy olyan szóösszetétel, amely a „tolerálni” és a „poliamória” szavakat ötvözi, és olyan párkapcsolati dinamikát ír le, ahol az egyik vagy mindkét fél tolerálja vagy elviseli a másik szexuális kapcsolatait. A trend követői hisznek abban, hogy a birtoklásmentes szeretet a legőszintébb forma, ahol mindenki szabad lehet, mégis kötődik.

Ellentétben más, konszenzuális nem-monogámiás gyakorlatokkal, ez a különleges kapcsolatforma azonban nem valami olyasmi, amit a pár hivatalosan megvitatott vagy amiben megegyezett volna.

Egyszerűbben szólva, a toleamória egy másik kifejezés a kapcsolatban előforduló nyílt hűtlenségre.

Hogyan működik a toleamória?

A kifejezést Dan így írta le: „Olyan valaki, aki hajlandó szemet hunyni egy ölelkezős tánc vagy egy rövid viszony felett, miután évekig házasok voltak.” Azt is hozzátette: „Ők képesek arra, hogy arra összpontosítsanak, ahogyan a házastársuk kifejezi elkötelezettségét és szeretetét. És mindezek a más módokon való szeretetnyilvánítások ellensúlyozzák vagy elviselhetővé teszik a hűtlenséget, ami előfordulhat.” Azonban Savage kiemeli, hogy ezek az emberek nem bolondok, nem naivak, hanem olyanok, akik tudják, mit vállaltak. Megbékéltek a kapcsolatukkal, és hajlandóak tolerálni a másik fél hűtlenségét.

Miért választhatják az emberek a toleamóriát?

Az egyes kapcsolati szakértők szerint a toleamória kialakulása részben társadalmi tényezőknek is köszönhető.

Egyesek nem tartják reálisnak vagy lehetségesnek a monogámiát, és elfogadják, hogy a hűtlenség előfordulhat, de az fontos, hogy titokban maradjon, hogy fenntartsák a monogámia látszatát.

A társadalmi normák és elvárások is szerepet játszanak ebben. Egyes kultúrákban a nőktől elvárják, hogy tolerálják a férjük hűtlenségét, miközben ők maguk monogám kapcsolatban maradnak. Azok a nők, akik pénzügyileg függnek a partnerüktől, könnyebben elfogadhatják a másik fél viselkedését, mivel a kapcsolat anyagi biztonságot is nyújt számukra.