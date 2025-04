Bruce Willis felnőtt lányai még mindig együtt fürdenek, és az anyjukkal alszanak

Bruce Willis lánya, Rumer Willis egy podcastban beszélt arról, hogy nővéreivel, a 33 éves Scouttal és a 31 éves Tallulah-val a mai napig együtt fürdenek. A 36 éves színésznő szerint ezt a gyermekkori szokásukat sosem adják fel. „Még mindig együtt fürdünk, a nővéreim és én” – mondta, majd hozzátette: „Mi így nőttünk fel. Az emberek talán azt gondolják, hogy ez őrültség és furcsa, de nekünk természetes.”

Bruce Willis és Demi Moore lányai együtt fürdenek: Tallulah Willis, Rumer Willis és Scout Willis

Forrás: https://www.instagram.com/rumerwillis/

Bruce Willis lánya, Rumer hálás a szüleinek

A beszélgetés során Rumer arról is beszélt, hogy 23 hónapos kislányával, Louettával alszik, és reméli, hogy ez a közelség a jövőben is megmarad. „Én is sokszor még az anyukámmal alszom egy ágyban” – jegyezte meg.

Rumer első gyermekét 2023 áprilisában hozta világra, a kislány édesapja Derek Richard Thomas, akivel azóta már különváltak, de Rumer elmondása szerint a szülei válása pozitív példaként szolgál számára az együttnevelésben. Februárban így fogalmazott:

Még akkor is, amikor szétmentek, biztonságot tudtak teremteni, a testvéreimet és engem helyeztek előtérbe. Soha nem éreztem úgy, hogy választanom kellene. Sosem játszottak egymás ellen. Egy család voltunk, és még mindig nagyon is egy család vagyunk, nem számít, mi történik.

Hozzátette, mély hálát érez azért a példáért, amit a szülei mutattak.

Demi Moore és Bruce Willis 1987-ben házasodtak össze, és 1998 júniusában váltak el. A Drágán add az életed sztárja később feleségül vette Emma Heming Willist, akivel két közös lányuk született: a 12 éves Mabel és a 10 éves Evelyn.