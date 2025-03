Rumer Willis elárulta az igazságot: így van igazából édesapja, Bruce Willis

Rumer Willis hálás a szüleinek

Egy februári videóinterjúban Rumer Willis arra a kérdésre, hogy van az apja, Bruce Willis, szűkszavú választ adott: „Remekül van” — mondta, és elmagyarázta, hogy jelenleg a családja „leginkább a kaliforniai tüzekkel” foglalkozik, hisz ott élnek, és „meg akarnak győződni arról, hogy minden rendben van”, majd az egymás iránti támogatásukról beszélt. Rumer azt is kiemelte, hogy édesapja és édesanyja válása ellenére a család mindig is egy stabil közösséget alkotott. „Azt hiszem, amiért a leghálásabb vagyok, az az, hogy még akkor is, amikor elváltak, soha nem éreztem úgy, hogy választanom kell közülük, soha nem játszottak egymás ellen. Család voltunk, és még mindig egy család vagyunk, bármi is történjen” - mondta Rumer.