Gyerekprogramok a húsvéti hétvégére kicsi gyerekkel: 3+1 program apróságoknak

Hogyha még nem tudjuk, hova vigyük az aprónépet a húsvéti szünetben, nem kell aggódni, hisz országszerte izgalmas gyerekprogramok várják az érdeklődőket. Ezekből szedtünk össze 3+1 szuper húsvéti programot gyerekeknek.

Milyen gyerekprogramok várhatók idén húsvétkor? Összeszedtük!

Milyen gyerekprogramokra vigyünk kisgyereket?

Amikor kisgyerekkel szervezünk programot, vegyük figyelembe, hogy az igényeik gyorsan változnak, így előnyös, ha egy helyen többféle lehetőség kínálkozik. Mozgékonyak, viszont nem tudnak agy távolságokat megtenni, tehát előnyös lehet, ha kisebb területen koncentrálódnak a gyerekprogramok és érdemes rövidebb időintervallumot belőni.

Húsvéti gyerekprogramok 2025-ben

1. Piczinke Húsvét a Póniudvarban

A Normafánál található Piczinke Póniudvar 2025 húsvétján is várja a látogatókat vidám, húsvéti fesztiválján. A póniudvar változatos programokkal várja kicsiket és nagyokat: tojáskeresés, szalmaugráló, hinták, trambuliok és egyéb játékok, lábbal hajtható gokart, homokozó, illetve bajusz konyha köti le az apróságok figyelmét. Természetesen állatsimogató is lesz, ahol alpakák, mini pónik, kecskegidák, birkák, meg természetesen húsvéti nyuszik lesznek.

Időpont: 2025. április 18-21.

Jegyár: 4500 Ft (2 év alatti gyerekeknek ingyenes)

2. Húsvéti programok gyerekeknek a Veresegyházi Medveotthonban

Várhatóan idén is izgalmas húsvéti programokkal készül a Veresegyházi Medveotthon, ahol a medvék mellett kézműves foglalkozások, játékos vetélkedők várják a családokat, ahol a húsvéti népszokásokkal is megismerkedhetnek. A húsvéti program mellett a szokásos menetrend szerinti állati bemutatók, idegenvezetés, valamint ragadozómadár bemutatón is részt lehet venni.

A medveotthon pontos húsvéti programjáról, illetve a jegyárakról egyelőre nincs információ.

3. Ibolya-nap a Gödöllői kastélyban

Immár 16. alkalommal kerül megrendezésre a Gödöllői kastély húsvéti programja, az Ibolya-nap, mely Sisi kedvenc virágáról kapta a nevét. Többek között interaktív mese-előadások, tojáskeresés, gyerekzenekarok fellépései, tárlatvezetés, illetve táncos előadások, arcfestés, népi játszótér várja a kicsiket.