Húsvét otthon? Íme 5 szórakoztató program, ami sokáig leköti a gyerekeket

A húsvéti ünnepek nemcsak a locsolkodásról, tojásfestésről és a finom ételekről szólnak, hanem a közös élményekről is, különösen, ha kisgyerek is van a családban. A gyerekek szellemi és lelki fejlődése szempontjából az egyik legfontosabb tényező az együtt töltött minőségi idő, amit sem játék, sem okos kütyü, sem az iskola nem tud igazán pótolni. Ezek a közös percek alapozzák meg később a kicsik érzelmi biztonságát és családi kötelékeinek erejét. A közös programok, játékok során tanulják meg, mit jelent az odafigyelés, az összetartozás és a közös élmények ereje.

Húsvét: 5 remek otthoni családi program gyerekekkel

Forrás: Shutterstock

Húsvét otthon: így használjuk ki a hosszú hétvégét a gyerekekkel

A közös élmények biztonságérzetet jelentenek a kicsiknek a családban és ez segíti az önmagukban kialakuló belső biztonságot, stabilitást is megteremteni. A húsvét ünnepe pedig remek lehetőséget kínál arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapi rohanásból, és igazán ráhangolódjunk egymásra. Nem kell ehhez semmi különleges, vagy drága dolog, csak egy kis kreativitás, játékos hangulat, sok-sok mosoly és nevetés.

1. Süssünk, főzzünk közösen

Lehet, hogy időben egy kicsit lelassítja az ünnepi készülődést, ha bevonjuk a gyerkőcöket a menü elkészítésébe, de nagyon jó mulatság és számukra örömteli érzés, ha olykor apró részfeladatokat végezhetnek, ráadásul még hasznosnak is érezhetik magukat. A közös sütögetés akkor lesz a legvidámabb, ha főleg olyan finomságokat készítünk, amit ők is nagyon szeretnek: fánk, kalács, tojás.

2. Társasjáték a családdal

A gyerekeknek mindenféle játék valódi örömforrás. Ám a családi körben töltött közös játékidő mindennél többet jelent. A legtöbben nagyon hamar felfedezik a hagyományos társasjátékok és a dobókocka örömét, hiszen a közösen megélt öröm, sikerélmény vagy éppen kudarc egy örök emlék marad, amire jólesik visszagondolni majd idősebb korban.

A gyerekek szívesen segédkeznek a konyhában, főként ha sikerélménnyel tehetik ezt.

Forrás: Shutterstock

3. Meseolvasás minden mennyiségben

A nap végén a tévénézés helyett merüljünk el a meseolvasásba. A mesekönyveknek hála a gyerekek csodás világokba repülnek, izgalmas történetekbe csöppennek, átélve a szereplők történeteit, érzéseit. Kutatók szerint egy jó könyv aktivizálja az agyat, fejleszti a képzelőerőt, bővíti a szókincset, segít a tanulásban és elősegíti a jobb alvást. Ha pedig a kicsik még nem ismerik a betűket, olvassunk fel neki kedvenc meséjükből.

4. Tojásfestés a legkisebbekkel

A hagyományos tojásfestést mindenki ismeri, de mi lenne, ha idén valami újat próbálnál ki? Ahelyett, hogy idén is csak piros, zöld, kék vagy sárga tojásokat festenénk a gyerekekkel, dobjuk fel a készülődést egy kis extrával! A kreatív boltok kínálatában rengeteg izgalmas kiegészítőt találunk: csillámpor, világító festék, nyuszis sablonok: ezekkel igazán egyedi, színes tojásokat alkothatunk. A végeredményt pedig a locsolók is imádni fogják, a gyerekek pedig garantáltan büszkék lesznek az alkotásaikra!

5. Tojásvadászatra fel!

A húsvéti édességkeresés az egyik legnagyobb kedvenc a gyerekek körében, nincs is izgalmasabb, mint amikor a kertben elrejtett finomságokat kell megkeresni, amiket a nyuszi hagyott hátra. Már maga az elrejtés is szórakoztató, de az igazi öröm az, amikor a gyerekek boldogan megtalálják az apró meglepetéseket. De ki mondta, hogy ez csak a kicsiknek szól? Ha a családodban sok a játékos kedvű felnőtt, miért ne szervezhetnél nekik is egy húsvéti kincskeresőt? Így a nap garantáltan emlékezetes lesz minden korosztály számára!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: