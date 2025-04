Apáknál is megjelenhet a szülés utáni depresszió - Hogyan ismerhető fel?

A szülés utáni depresszióról elsősorban az anyák kapcsán esik szó, pedig egyre több kutatás igazolja: a frissen apává váló férfiak is hasonló érzelmi nehézségeken mehetnek keresztül. Egy friss kutatás rávilágít arra, hogy minden tizedik férfi pozitív eredményt mutat a depresszió szűrésén a gyermek születése utáni időszakban. A kutatás azt is feltárta, hogy a depressziós tünetek már a gyermek születése előtt is jelen lehetnek, és ezek erős előrejelzői annak, hogy az apák milyen mértékű lelki nehézségekkel küzdenek majd a szülést követően.

Apáknál is megjelenhet a szülés utáni depresszió

Forrás: Shutterstock

Szülés utáni depresszió apáknál – A megelőzés kulcsa az önismeret és a tudatos felkészülés

A vizsgálatban résztvevő kutatók hangsúlyozzák, hogy a szülés utáni depresszió kockázata jelentősen csökkenthető, ha az apák már a baba születése előtt tudatosan odafigyelnek saját testi-lelki jóllétükre. Ez magában foglalja az önellátás, az életcélok, a kapcsolatok, a közösségi szerepvállalás és az egészségi állapot gondozását.

Minél jobban érzi magát egy apa már a baba születése előtt – testileg és lelkileg egyaránt –, annál kisebb eséllyel alakulnak ki nála később depressziós tünetek. A kutatás szerint már kisebb javulás is számít: ha jobban van, akár 10%-kal is csökkenhet a súlyosabb depresszió kialakulásának kockázata.

Mi váltja ki az apai depressziót?

A depresszióra való hajlam, illetve korábbi mentális zavarok – például szorongás – fokozzák a szülés utáni depresszió kockázatát a férfiaknál. A szakértők szerint azonban van egy kevésbé ismert tényező is: a férfiak hormonális változásokon mennek keresztül a baba születése után. Ilyen például a tesztoszteronszint csökkenése, amely hangulatingadozást és alvászavarokat idézhet elő.

Joshua P. Smith tanácsadó és édesapa maga is átélte a depressziót, és más férfiakat is kísért ezen az úton. Hangsúlyozza: az apák érzéseit gyakran elnyomja a társadalmi elvárás, miszerint „erősnek kell maradniuk”. Így gyakran túl későn kérnek segítséget – ha egyáltalán megteszik.

A felismerés életet menthet

Shanaz Ikonne texasi pszichoterapeuta szerint a férfiak sokszor elfojtják az érzéseiket, míg azok végül kihatnak a párkapcsolatra, a munkára vagy a gyermekkel való kötődésre. Ha kezeletlen marad, a PPD (Postpartum Depression – szülés utáni depresszió) jelentősen rontja a családi életminőséget, és extrém esetben akár szuicid gondolatokat, függőségeket, vagy teljes visszahúzódást is okozhat.