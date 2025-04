Üres hűtő, verbális és fizikai erőszak: így nőtt fel Tom Hanks lánya

EA Hanks memoárja, The 10: A Memoir of Family and the Open Road, április 8-án jelenik meg. Tom Hanks lánya először mesél részletesen a szülei válása utáni évekről, valamint édesanyja összetett személyiségéről és mentális betegségéről.

EA Hanks, Tom Hanks lánya memoárt írt

Forrás: EA Hanks/Instagram

„Tom Hanks lánya vagyok, a nem híres házasságából”

EA Hanks – Tom Hanks és első felesége, Susan Dillingham (művésznevén Samantha Lewes) lánya – 2019-ben hat hónapot töltött az Interstate 10 autópályán utazva Los Angelestől egészen a floridai Palatkán át, hogy megértse azt a bonyolult, ellentmondásos személyiséget, akit anyjaként ismert, és akiről számos kérdés maradt benne megválaszolatlanul. „Tom Hanks lánya vagyok az első (nem híres) házasságból. Egyetlen emlékem a szüleimről, amikor együtt láttam őket, bátyám Colin érettségije, majd az én érettségim. Van egy képem, amin a szüleim között állok. Ebben édesanyám legjobb parókája enyhén ferde” – idézi a most 42 éves Hankset a People.

5 évig volt Hanks és Dillingham házas

Tom Hanks és Susan Dillingham a ’70-es évek közepén ismerkedtek meg a Sacramento State University színházi szakán. Két gyermekük született: Elizabeth Anne (EA) és bátyja, Colin Hanks. Az öt évig tartó házasság 1985-ben válással zárult - Tom Hanksnek 37 éve Rita Wilson a felesége - mely után a bíróság Susan javára döntött a gyermekek felügyeleti jogáról. A látogatási rend szerint a gyerekek hétvégenként és nyaranta apjuknál az tartózkodhattak Los Angelesben – ebből azonban többnyire nem lett semmi. „Apám jött értünk az iskolába, de nem talált ott bennünket. Kiderült, hogy két hete nem voltunk ott, és a nyomunkra kell bukkannia” - írta.

EA Hanks a gyerekkorát elevenítette fel

EA Hanks/Instagram

EA édesanyja mentális beteg volt

A memoárban Hanks kitér arra is, hogy bár édesanyját hivatalosan sosem diagnosztizálták, meggyőződése szerint bipoláris zavarban szenvedett, melyet szélsőséges paranoid és téveszmés epizódok kísértek. Gyermekéveit a sacramentó házukban töltötte, ahol hűtőszekrény gyakran üres volt vagy csak lejárt élelmiszerek voltak benne. „Ahogy teltek az évek, a hátsó udvarban rengeteg kutyánk volt. A ház bűzlött a cigifüsttől. A hűtőszekrény gyakran volt üres vagy tele volt lejárt élelmiszerekkel, és anyám egyre több időt töltött a nagy baldachinos ágyában, és a Bibliát nézegette” -írja memoárjában EA, aki hozzátette, hogy édesanyja előbb verbálisan, majd fizikailag is bántalmazta. Később EA visszaköltözött Los Angelesbe, és onnantól kezdve édesanyját már csak hétvégente és nyáron látogatta meg. „A gimnázium utolsó évében felhívott, hogy haldoklik” – írja Hanks.