Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 12., kedd Klára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hőség

Hiába simogatta meg az országot a hidegfront — Pokoli hőség és szárazság vár ránk a héten

hőség kánikula időjárás
Life.hu
2025.08.12.
Pár fokos lehűlés után érkezik újra a kánikula, csapadék nélkül. Pokoli hőséggel kell megküzdenünk a héten.

Vasárnap hidegfront súrolta hazánkat, így 1-2 napra megszűnhetett a kánikula. Ám a megkönnyebbülés nem tart sokáig, már ma is forróságra számíthatunk, és a hét végig csak emelkedik a hőmérséklet. Ilyen időjárásra számíthatsz a héten!

időjárás
Az időjárásvnem kegyelmez
Forrás: pexels/illusztráció

Az időjárás bekeményít: pusztító forrósággal kell szembenéznünk

Aki azt hitte, itt az enyhülés, csalódni fog. A néhány fokos lehűlés után jönnek a 35 fok fölötti hőmérsékletek. 

Keddi időjárás

Ma többnyire felhőtlen, szinte zavartalanul napos és csapadékmentes idő várható. Az északnyugati és középső országrészben a felhőzet fokozatosan feloszlik. A keleties szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

A hét további részén folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, és a csapadék is elkerüli az országot. Szerda délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet, és a hét többi napján egyre melegebb lesz — csütörtökön már 38 fok fölötti hőmérsékletre, pusztító hőségre kell számítani, csapadék nélkül. 

Ez történik a bőröddel, miután leégtél: íme, az idővonal az első percektől az egy évtizedig

Bár sokan tudják, hogy a napfény védelem nélkül veszélyes, a barnulás reményében sokan mégis órákig tartózkodnak a napon. Az eredmény gyakran a leégés, amit már nem lehet visszafordítani.

Ez történik a bőröddel, miután leégtél: íme, az idővonal az első percektől az egy évtizedig

Napi horoszkóp 2025. augusztus 12.: a Rákot kihúzzák a csávából, az Ikrek kiaknázza képességeit

Régi tervek, emberek térnek vissza a csillagjegyek életébe, közben remek lehetőségekkel és meglepetésekkel kopogtat a Kozmosz. A kihívásokról és a fejlődés útjáról a napi horoszkópból tájékozódhatunk.

Napi horoszkóp 2025. augusztus 12.: a Rákot kihúzzák a csávából, az Ikrek kiaknázza képességeit

Kihagyhatatlan égi jelenséget láthatsz augusztus 12-én: ekkor lesz a hullócsillagzápor csúcspontja

Már hetek óta érdemes kémlelni az eget, de ha eddig nem tetted meg, nem maradtál le semmiről. Augusztus 12-én a Perseidák csúcspontján láthatod a legtöbb hullócsillagot.

Kihagyhatatlan égi jelenséget láthatsz augusztus 12-én: ekkor lesz a hullócsillagzápor csúcspontja



 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu