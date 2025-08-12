Hiába simogatta meg az országot a hidegfront — Pokoli hőség és szárazság vár ránk a héten

Vasárnap hidegfront súrolta hazánkat, így 1-2 napra megszűnhetett a kánikula. Ám a megkönnyebbülés nem tart sokáig, már ma is forróságra számíthatunk, és a hét végig csak emelkedik a hőmérséklet. Ilyen időjárásra számíthatsz a héten!

Az időjárásvnem kegyelmez

Forrás: pexels/illusztráció

Az időjárás bekeményít: pusztító forrósággal kell szembenéznünk

Aki azt hitte, itt az enyhülés, csalódni fog. A néhány fokos lehűlés után jönnek a 35 fok fölötti hőmérsékletek.

Keddi időjárás

Ma többnyire felhőtlen, szinte zavartalanul napos és csapadékmentes idő várható. Az északnyugati és középső országrészben a felhőzet fokozatosan feloszlik. A keleties szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

A hét további részén folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, és a csapadék is elkerüli az országot. Szerda délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet, és a hét többi napján egyre melegebb lesz — csütörtökön már 38 fok fölötti hőmérsékletre, pusztító hőségre kell számítani, csapadék nélkül.