Ezek az edzésmódszerek még alvás közben is égetik a zsírt: próbáld ki az EPOC-hatást

Mindenkinek az az álma, hogy egyik nap lefekszik aludni, és másnap reggel majd szálkás testtel ébred fel. Nos, ha nem is ilyen meseszerűen, de nem lehetelen ezt elérni. Csak előtte meg kell halni egy kicsit… A megfelelő intenzitású edzéssel ugyanis akár további 48 órán keresztül tudod égetni a zsírt. A varázsszó az EPOC, azaz az edzés utáni oxigénhiány okozta zsírégetés. Mutatjuk azt a hat módszert, amivel a zsírpárnákat elüldözheted a takaró alól.

Lehetséges a zsírégetés alvás közben is, csak előbb egy kicsit meg kell halni hozzá.

A hagyományos aerob edzések (pl. kocogás, séta) alatt valóban égetsz kalóriát. De amint megállsz, az anyagcseréd sem pörög tovább. Az anaerob edzéseknél viszont egy olyan stresszreakció indul el, ami után a tested még órákig próbál regenerálódni. Ez a „visszapótlás” kalóriát éget. Sok kalóriát. Még alvás közben is. Ez a fajta zsírégetés akkor indul be, ha anaerob edzést végzel – vagyis olyat, ami intenzív, rövid, és oxigénhiányos állapotot okoz. Ekkor jön létre az EPOC-hatás.

Ha még nem hallottál róla, ne aggódj – nem te vagy lemaradva, csak a konditermek marketingesei nem akarnak bonyolultan fogalmazni. Az EPOC ugyanis egy hosszú, angol rövidítés betűszava: Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Magyarul: edzés utáni oxigénfogyasztás-többlet. Ennek a jelenségnek köszönhetően a tested alvás közben is égetni fogja a kalóriákat.

Zsírégetés EPOC-hatással - Ezeket a módszereket próbáld ki:

1. HIIT – rövid, brutális, hatékony

Burpee, guggolás, jumping jack, aztán kezded elölről. Ez a HIIT: High Intensity Interval Training, vagy magyarul a magas intenzitású intervallum edzés. Tulajdonképpen olyan köredzés, ami 30-45 másodperc kőkemény melóból, majd 15-30 másodperc pihiből áll – ami épp csak annyi szünet, hogy újra fel tudj állni. A körök jönnek egymás után, és így akár 20 perc alatt végezhetsz is. Papíron. A valóságban viszont az anyagcseréd még másnap délben is lihegni fog. Az EPOC-effektus beindul, a tested oxigénért könyörög, a kalóriák pedig menekülnek, amerre látnak.

2. Tabata futás – 4 perc tömény halál

20 másodperc sprint. 10 másodperc laza kocogás. Nyolcszor egymás után. Kész, ennyi. Elsőre ártatlannak tűnik, aztán a harmadik körnél már a tüdőd is mintha ki akarna jönni mellkasodból. A pulzusod kilő, a tested oxigénhiányos sokkba kerül – ez pedig pont az, ami az EPOC-effektushoz kell.