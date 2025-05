Diana hercegné évekkel ezelőtt tett kijelentése fiáról, Vilmos hercegről mára beigazolódni látszik. A néhai hercegné meglátásait egy volt BBC-s királyi tudósító idézte fel a közelmúltban.

Diana hercegné Károly, Vilmos és Harry

Forrás: Northfoto

Diana hercegné tudta, fia nagyon népszerű lesz

Az 1997-ben, 36 évesen elhunyt Diana hercegné fia, Vilmos herceg fiatal korában is tisztában volt azzal, hogy a trónörökös a jövőben népszerű és kedvelt tagja lesz a brit királyi családnak. A BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond nyilatkozata most egy új közvélemény-kutatás tükrében különös hangsúlyt kapott. „Diana egyszer azt mondta nekem: »Vilmos nagyon jó és rátermett. Az ország nagyon szerencsés, hogy Vilmos lesz egyszer az uralkodó.« Szerintem teljesen igaza volt” – idézte és kommentálta Bond a hercegné kijelentését. A nyilatkozatban a tudósító azt is kiemelte, hogy Vilmos herceg modern, informális stílusával és közvetlenségével vívta ki a nyilvánosság szimpátiáját: „Egyértelmű, hogy Vilmos nagyon jól csinál valamit. Laza stílusa és mindenki által nyomon követhető munkája népszerűvé teszi” – tette hozzá Bond.

Igazi modern uralkodó

Bond szerint a hercegnek még a beszédmódja is eltér a korábbi generációkétól: „Természetesen szépen beszél, de nem modoros. Jól öltözködik, de elég gyakran visel farmert és edzőcipőt” – nyilatkozta. Megemlítette azt is, hogy Vilmos rendszeresen készít közös fotókat a tömeggel, sőt, ha kell, ő maga készíti el a fotót azoknak, akik túl izgatottak a társaságában. „Vilmos olyan herceg és olyan leendő király lesz, aki kiváltságos státusza ellenére elérhetőséget sugall” – vélekedik Bond.